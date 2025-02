A képviselő a fegyverhiány ukrán félre ható következményeiről is beszélt, írta a Lenta.ru.

Egy ukrán katona a Donbász régióban (Fotó: AFP/Aris Messinis)

„Az európaiak már kiürítették az összes raktárukat és minden bázisukat. De ez egyáltalán nem befolyásolja a katonai műveletünk eredményét. Jól haladunk. Stratégiai támadásban vagyunk. Természetesen ez felgyorsítja a folyamatot” – mondta Zavarzin.

Korábban a német Rheinmetall védelmi konszern vezetője, Armin Papperger is elismerte, hogy Európában és Ukrajnában nem maradt fegyverkészlet a raktárakban. Szerinte a fegyverek iránti kereslet a térségben még tűzszünet esetén is hatalmas marad.

Az európai vezetők Párizsban az európai biztonságról és az ukrajnai harcok gyors befejezésére tett amerikai-orosz kísérletről vitáznak (Fotó: ANP/AFP/Remko de Waal)

Az orosz lap arról is ír, hogy az Európai Unió vezetői a Macron által Ukrajna támogatása ügyében összehívott találkozón nem jutottak konszenzusra abban, hogy küldjenek-e békefenntartókat Ukrajnába. A Financial Times szerint az Egyesült Királyság javaslatát Németország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország is ellenezte.