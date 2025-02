Itt vannak a legfrissebb hírek Ferenc pápa állapotáról

Tovább javul Ferenc pápa állapota – közölték a hírt péntek reggel az olasz lapok. A Szentszék közleménye is biztató. Matteo Bruni szóvivő péntek délelőtt röviden tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a pápának nyugodt éjszakája volt, reggel pedig lábra is állt.

Buenos Airesben is Ferenc pápáért imádkoznak (Fotó: AFP)

A szentatyának tegnap már nem volt láza, biztató jelnek értékelik azt is, hogy a szíve is erős, nem gyengítette le a betegség. A vérvizsgálatok eredményei is arra utalnak, hogy állapota stabil.

Úgy tűnik, hogy a Gemelli-klinika orvosai által alkalmazott gyógyszeres kezelésre jól reagál az egyházfő szervezete.

Orvosai azonban jelezték, hogy jelentősebb javulásról csak pár nap múlva lehet beszámolni. A sajtó információi szerint az elkövetkező hét napot még a kórházban tölti a pápa. A szentatya programjával kapcsolatban Matteo Bruni szóvivő azt is elmondta, még nem született döntés arról, hogy a vasárnapi Úrangyala imádságot elmondja-e a Gemelli-klinika ablakából.

Korábban ugyanis a kórházban gyengélkedő pápák innen imádkozták el a déli Szűzanya fohászt és üzentek a világnak. Múlt vasárnap erre nem volt lehetőség, mert Ferenc pápa orvosai szigorú pihenőt írtak elő.

Különösen attól féltik, hogy ha hideg levegő éri, akkor romolhat az állapota.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)