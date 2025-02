Egymillió migránst akar évente Németországba hozni a baloldali pártvezér

Jan van Aken szerint az elkövetkezendő években több tízmillió ember fogja elhagyni hazáját, mert a klímaváltozás, háborúk és egyéb katasztrófák miatt azok élhetetlenné válnak. Ezek az emberek pedig Európa felé veszik majd az irányt. Azt azonban ő is elismeri, hogy Németország nem képes befogadni a teljes harmadik világot. A kérdés a baloldali politikus szerint csak az, hogy mi az a mennyiség, ami éves szinten még kezelhető. Ez a szám szerinte egymillió, mivel a háború kitörése utáni ukrán migránsáradat idején is ennyi ember érkezett onnan. Azonban az adatok azt mutatják, hogy már a jelenlegi, alacsonyabb migrációs szint sem fenntartható, mivel sok német város küzd lakhatási válsággal, túlterhelt egészségüggyel és magas bűnözéssel.

Egy baloldali politikus szerint Németországnak évente egymillió migránst kéne befogadnia (Fotó: AFP)

Migrációs válság

Van Aken kijelentéseit sokan vitatják. Németország számos régiójában már most is komoly gondot okoz a migráció, amit polgármesterek és körzeti vezetők folyamatos vészjelzései is alátámasztanak. Matthias Jendricke, az SPD politikusa és Nordhausen körzet vezetője szerint a jelenlegi migrációs helyzet már így is kezelhetetlen.

„Ez a hatalmas migránsáradat már nem kezelhető sem szociális ellátórendszerben, sem a lakhatási piacon” – mondta.

Berlinben például a város több mint félmilliárd eurót költ migránsszállásokra, miközben az oktatási költségvetést befagyasztották az eladósodás miatt. A statisztikák szerint a fővárosban a csoportos nemi erőszakot elkövető gyanúsítottak közel fele külföldi, és sokan migrációs háttérrel rendelkeznek. Bréma városának belügyminisztere, Ulrich Mäurer (SPD) szerint a migráció már most is komoly társadalmi és bűnügyi problémákat okoz. „Teljesen túlterheltek vagyunk” – nyilatkozta, utalva arra, hogy a lakhatási válság, az óvodák és iskolák telítettsége, valamint a munkaerőpiaci problémák mind súlyosbodtak az elmúlt években.

Az oktatási rendszer is összeomlóban

A migráció a német oktatási rendszert is óriási kihívások elé állítja. Stefan Düll, a Német Tanárok Szövetségének elnöke szerint az iskolák már most túlterheltek a bevándorló diákok miatt.

„A tanárok nem beszélnek fárszi vagy ukrán nyelven. Hogyan tanítsák meg őket németre?” – tette fel a kérdést Düll, hozzátéve, hogy a bevándorló diákok motivációja is alacsonyabb.

Az alacsony német nyelvi készségek miatt az oktatás színvonala is csökken. A legutóbbi adatok szerint a negyedik osztályos diákok 25 százaléka nem tud megfelelően olvasni.

A németországi baloldal részéről nem új az ötlet

A Die Linke vezető politikusai korábban is tettek provokatív kijelentéseket a német társadalommal kapcsolatban. A párt volt vezetője és jelenlegi képviselője, Gregor Gysi egy alkalommal így nyilatkozott:

„Minden évben több német hal meg, mint amennyi születik. Szerencsére, mert a nácik nem nagyon szaporodnak.”

Ezek a kijelentések tovább növelik az aggodalmakat a német társadalomban, amely egyre inkább szembesül a migráció gazdasági, társadalmi és közbiztonsági következményeivel. A legújabb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a németek nem kérnek a tömeges migrációból. A legújabb eredmények szerint a CDU az első, míg az AfD a második helyen áll, messze a baloldali pártok előtt.

Borítókép: Németországi muszlimok imádkoznak egy konferencián (Fotó: AFP)