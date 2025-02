Repülőgép zuhant le Philadelphiában, több halottja van a katasztrófának + videó

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közleménye szerint egy Learjet 55 típusú kisrepülőgép szenvedett balesetet, amely a közeli Kelet-philadelphiai Repülőtérről szállt fel és a Missouri állambeli Springfield-Branson Országos Repülőtérre tartott.

Több halottja van a repülőgép katasztrófájának (Fotó: AFP)

A halálos áldozatok számáról ellentmondó információk jelentek meg. A légügyi hivatal első adatai szerint két ember tartózkodott a fedélzeten. Más hatósági források hat halálos áldozatról számoltak be, akik közül mindannyian az orvosi célokra átalakított légi járművön tartózkodtak, köztük két pilóta, két orvos, egy beteg, valamint egy családtag.

A földön tartózkodók közül is több sérültről számoltak be a hatóságok.

Philadelphia városának vészhelyzeti központja közleményében „jelentős” esetként írta le a történteket, és az érintett kelet-philadelphiai negyed elkerülésére kért mindenkit.

A televíziókban bemutatott felvételek szerint a repülőgép zuhanni kezdett, majd felrobbant, egy forgalmas főútra esett darabjai pedig épületeket gyújtottak lángra.

A nyilvánosságra került repülési adatok szerint a jármű felszállás után fél perccel került bajba, amikor mintegy 500 méteres magasságban eltűnt a radarképernyőről.

Josh Shapiro, Pennsylvania állam kormányzója közölte, hogy minden erőforrást rendelkezésre bocsátanak a mentéshez, továbbá Sean Duffy közlekedési miniszter is jelezte, hogy a szövetségi hatóságok is minden segítséget megadnak. Az esetről Donald Trump elnököt is tájékoztatták.

A baleset okait az amerikai országos közlekedésbiztonsági bizottság (National Transportation Safety Board) vizsgálja.

Borítókép: Egy kisrepülő lezuhant egy lakónegyedben Philadelphiában (Fotó: AFP)