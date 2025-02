Szantorini földrengés: a legrosszabb még hátravan?

További veszélyre figyelmeztetnek a tudósok a Szantorini szigetét a hétvégén sújtó földrengéssorozat után – számol be róla az ABC News amerikai hírtelevízió. A magyar turisták körében is népszerű szigeten akár egy nagyobb katasztrófa előjelei is lehetnek az elmúlt napok földmozgásai.

Szantorini festői épületei (Fotó: Anadolu via AFP)

A hétvégén több mint kétszáz tenger alatti földrengést regisztráltak a térségben, ami arra késztette a hatóságokat, hogy hétfőn bezárják az iskolákat és katasztrófavédőket vezényeljenek a vulkanikus szigetre. Az óvintézkedéseket kiterjesztették a környező szigetekre is, amelyek mind kedvelt nyári üdülőhelyek.

Ezek az intézkedések elővigyázatosságból történnek, és a hatóságok éberek maradnak. Arra kérjük a polgárokat, hogy szigorúan tartsák be a biztonsági ajánlásokat a kockázat minimalizálása érdekében

– hívta fel a figyelmet Vaszilisz Kikiliasz görög polgári védelmi miniszter egy rendkívüli kormányülést követően.

Bár a görög szakértők szerint a földrengések, amelyek erőssége elérte a 4,7-es magnitudót, nem kapcsolódnak Szantorini alvó vulkánjához, elismerik, hogy a szeizmikus aktivitás mintázata aggodalomra ad okot.

A tűzoltóság mentőcsapatai keresőkutyákkal érkeztek vasárnap, és sátrakat állítottak fel nyílt területeken. A lakosokat és a látogatókat arra kérték, kerüljék a nagy beltéri összejöveteleket, a szállodákat pedig utasították, hogy ürítsék ki az úszómedencéket az esetleges földrengés okozta épületkárok csökkentése érdekében.

Szantorini szigetét egy vulkán hozta létre

A félhold alakú Szantorini szigetre évente több mint hárommillió látogató érkezik. A sziget fehérre meszelt házai azonban egy több mint 3500 évvel ezelőtti hatalmas vulkánkitörés által kialakított sziklákon épültek, folyamatosan emlékeztetve a lakosokat, hogy a veszély soha nem múlik el teljesen.

Gerasimosz Papadopoulosz neves görög szeizmológus figyelmeztetett, hogy a jelenlegi földrengéssorozat – amely az élő szeizmikus térképeken Szantorini, Iosz, Amorgosz és Anafi szigetek között növekvő ponthalmazként jelenik meg – egy nagyobb közelgő katasztrófát jelezhet előre.

Minden forgatókönyv nyitott. A rengések száma nőtt, a magnitudók emelkedtek, és az epicentrumok északkelet felé tolódtak. Bár ezek tektonikus, nem pedig vulkáni rengések, a kockázati szint megnövekedett

– írta a tudós.

Szantorini legnagyobb településén, Fírában a helyi hatóságok gyülekezési pontokat jelöltek ki a lakosok számára egy esetleges evakuálás előkészítéseként, bár Nikosz Zorzosz polgármester hangsúlyozta, hogy az intézkedéseket megelőző jelleggel hozták.

Kötelességünk felkészülni. De az, hogy felkészülünk valamire, nem jelenti azt, hogy be is fog következni. Néha a helyzet bemutatása túlzásokat tartalmazhat… így az embereknek nyugodtnak kell maradniuk

– igyekezett nyugtatni a lakosságot a polgármester.

Borítókép: Szantorini szigetét évente turisták milliói keresik fel (Fotó: Anadolu via AFP)