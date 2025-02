Szergej Lavrov és Marco Rubio telefonon tárgyalt

Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, néhány nappal azután, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin meglepetésszerűen bejelentették a béketárgyalások újraindítását. A beszélgetés célja a két ország közötti kommunikációs csatornák helyreállítása volt, valamint a Trump–Putyin-találkozó előkészítése.

Marco Rubio Szergej Lavrovval egyeztetett telefonon. Fotó: AFP

Szergej Lavrov és Marco Rubio Ukrajnáról beszélt

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint Szergej Lavrov és Marco Rubio megerősítették elkötelezettségüket a kölcsönös tiszteleten alapuló államközi párbeszéd helyreállítása mellett, amely összhangban van a Trump és Putyin közötti telefonbeszélgetés szellemiségével.

A felek a tárgyalás során részletesen egyeztettek a Trump–Putyin-találkozó előkészítéséről és a rendszeres diplomáciai kapcsolatok fenntartásáról, valamint megvitatták az Egyesült Államok és Oroszország közötti diplomáciai akadályok eltávolításának lehetőségeit, különös tekintettel az orosz külképviseletek működésének korlátozásaira, amelyeket még az Obama-adminisztráció alatt vezettek be.

A két külügyminiszter kitért az ukrajnai konfliktus rendezésének lehetőségeire, valamint a közel-keleti helyzet stabilizálására is, miközben hangsúlyozták, hogy a jövőben szakértői találkozókat szerveznek a nagykövetségek működését akadályozó problémák megoldása érdekében.

Felgyorsulhatnak a béketárgyalások

A Lavrov–Rubio telefonbeszélgetés közvetlen folytatása annak a február 12-i hívásnak, amely során Trump és Putyin másfél órán keresztül egyeztetett a nemzetközi biztonsági helyzetről és az ukrajnai háború lezárásáról. A két vezető megegyezett abban, hogy rövid időn belül személyesen is találkoznak, valamint kölcsönös látogatásokat is terveznek.

Bár az Egyesült Államok korábban határozottan támogatta Ukrajna NATO-tagságát és katonai védelmét, a Trump-adminisztráció részéről most egy másfajta megközelítés körvonalazódik. Az amerikai kormány részéről hangsúlyozták, hogy az új diplomáciai erőfeszítések célja egy tartós és fenntartható békemegállapodás elérése, amely biztosítaná Ukrajna szuverenitását és megakadályozná a konfliktus kiújulását.

Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés, hogy a békefolyamatba mennyiben vonják be az európai szövetségeseket és magát Ukrajnát. Az Európai Unió több vezetője már jelezte, hogy elvárják, hogy Európa is részt vegyen a tárgyalásokon, és ne hagyják figyelmen kívül az érdekeiket a háború lezárásáról szóló egyeztetések során. A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek az amerikai–orosz kapcsolatok jövője szempontjából. A Trump-adminisztráció egyértelműen felgyorsítaná a diplomáciai folyamatokat, és a Rubio–Lavrov hívás azt mutatja, hogy mindkét fél készen áll a kommunikációs csatornák újranyitására.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon egyeztet a Kremlben 2025. január 16-án (Fotó: AFP)