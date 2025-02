Ukrajna Magyarország lejáratására törekszik

„Az egymást követő kijevi nacionalista kormányok drasztikus módon szűkítették a kárpátaljai magyarság anyanyelvhasználati jogait, mégis, amikor elindult az orosz invázió 2022 februárjában, a magyar kormány meghozta azt a döntést, hogy ezeket a nézeteltéréseket félreteszi és Kijev segítségére siet. Ennek jeleként először is megnyitottuk Magyarország határait. ”

– fogalmazott az államtitkár

Minden olyan ukrán állampolgár, aki Magyarországon vagy Magyarországon keresztül utazva Európában keresett menedéket, jogosult volt arra, hogy belépjen országunkba.

– fogalmazott, majd hozzátette:

„Másodsorban azonnal az érintett területekre siettünk, amint elhagyták az orosz csapatok Kijev környékét, mi itt voltunk, felmértük a károkat, konzultáltunk a helyi lakosok képviselőivel és elindítottuk Magyarország legnagyobb humanitárius akcióját, amelynek keretében közintézményeket, óvodákat, iskolákat építettünk újjá” – emelte ki Magyar Levente, majd az is elmondta, hogy

A harmadik lába ennek a segítségnek az volt, hogy Magyarországon belül indítottunk olyan programokat, amelyek a Magyarországon tartózkodó ukránok életét voltak hivatottak megkönnyíteni, iskolát szerveztünk nekik és minden szempontból támogatjuk a magyarországi ideiglenes tartózkodásukat, integrációjukat.

Az államtitkár hangsúlyozta továbbá, hogy „Magyarország Ukrajna nyugati támogatóinak nagy részével szemben nem a háború éltetésében, elhúzódásában érdekelt. Szeretnénk ezt minél hamarabb lezártnak tudni, szeretnénk az emberi szenvedésnek minél hamarabb véget vetni, ezért a humanitárius politikánkat, a támogatáspolitikánkat ezen elvhez igazítottuk, az újjáépítésben veszünk részt és ezt a politikánkat rendszeresen egyeztettük is Ukrajna vezetőivel a legfelsőbb szinttől kezdve.”

Kiemelte:

Ilyen előzmények után nem lehet máshogy értékelni, mint hátba szúrásként azt, ahogy arra néhány nappal ezelőtt fény derült, Kijev aktívan finanszíroz és támogat olyan akciókat, amelyek a magyar kormány bel- és külpolitikai térben való lejáratására irányulnak.

„Nyilvánvaló, hogy egy ilyen durva külső beavatkozás Magyarország belpolitikai viszonyaiba nem lehet határozott válasz nélkül hagyni. A mostani kijevi utam célja, hogy az ukrán vezetésből magyarázatot kérjek minderre, és magyarázat hiányában kilátásba helyezzem Magyarország lehetséges válaszlépéseit” – figyelmeztetett az államtitkár.

Majd emlékeztetett: „Ez a helyzet nem a kormányról szól, még csak nem is arról szól, hogy belpolitikai vitáinkban kinek van igaza? Ez a történet Magyarország tekintélyéről szól. Magyarországnak továbbra is érdekében áll, hogy jó viszonyt ápoljon Ukrajnával. Ehhez azonban Ukrajna részéről is két feltételnek teljesülnie kell, vissza kell adni a kárpátaljai magyarságnak elvett jogait, és Kijevnek azonnal fel kell hagynia minden olyan tevékenységgel, ami a magyar kormányzat ellen irányul, és vissza kell térni az őszinte párbeszédhez.”

Végül hozzátette:

Egy dologban mindenki biztos lehet, meg fogjuk védeni az országot minden külső befolyásolási kísérlettől, hiszen nekünk nincs előrébb való, mint a magyar érdek.

