Az elmúlt években meghatározó szerepet játszó woke-ideológia lendülete a 2020-as évek közepére látványosan alábbhagyott. Azok a társadalmi mozgalmak és kulturális jelenségek, amelyek a 2010-es évek közepétől kezdve meghatározták a közéleti diskurzust – a Black Lives Matter (BLM), a cancel culture, a genderideológia, az interszekcionalitás elmélete, az LMBTQ-lobbi térnyerése és a transzneműség kultusza –, mára egyre több kihívással néznek szembe.

Ezekről a folyamatokról volt szó a „Meghalt a woke, éljen a normalitás!” című kerekasztal-beszélgetésen, amelyen Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója, Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója osztották meg gondolataikat.

A beszélgetés során G. Fodor Gábor úgy fogalmazott, hogy a woke egy „evolúciós zsákutca”, amely ugyan még nem halt meg teljesen, de a végjáték már elkezdődött. Szerinte a woke jelenleg egyfajta „leépülési folyamatban van”, vagyis bár még nem tartunk a temetésénél, a korábban akadálytalanul terjedő ideológia jelentősen vesztett erejéből.

A kerekasztal résztvevői rámutattak arra is, hogy a woke-ellenállás egyik leglátványosabb jele az amerikai politika alakulása, ahol sokan Donald Trump esetleges visszatérését is ennek a tendenciának tudják be. Emellett a szórakoztatóiparban és a nagyvállalatoknál is észrevehető a visszarendeződés: a streaming-platformok és a sportszergyártók óvatosabban kezelik a progresszív ideológiai tartalmakat, míg a Facebook megszüntette tényellenőrző hivatalát és eltörölte a kötelező munkahelyi diverzitási előírásokat.

A beszélgetés konklúziója az volt, hogy a woke térvesztése egyértelmű, de a végleges eltűnése még nem következett be. A társadalmi viták iránya azonban egyre inkább a normalitás visszaállítása felé mutat.

Borítókép: „Meghalt a woke, éljen a normalitás!” című kerekasztal-beszélgetés (Forrás: Facebook)