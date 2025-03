Brutális vihar Spanyolországban: egy férfi eltűnt a megáradt folyóban + videó

Egy ember eltűnt a Spanyolországot sújtó ítéletidőben. A tűzoltók és a csendőrség egy férfi után kutattak a Murcia régióban található Molina de Segura városában. Több szemtanú is látta, ahogy a heves esőzések miatt megáradt Segura folyóba esett, és segítségért kiabált.

Az egyik helyi lakos elmondása szerint a belvárosi Calatrava-hídról esett le, majd próbált a víz felszínén maradni, miközben segítségért kiáltott. A sodrás azonban olyan erős volt, hogy néhány másodperc alatt szem elől tévesztették. Többen azonnal riasztották a hatóságokat, akik nagy erőkkel kezdték meg a felkutatását, de egyelőre nem sikerült megtalálni.

A Segura folyó vízszintje a megszokotthoz képest jelentősen megemelkedett a több mint egy hete tartó, változó intenzitású esőzések miatt. Az ítéletidőnek egy halálos áldozata is van: a szintén Murcia régióban található Lorca városában hunyt el március 1-jén, miután furgonjában ülve elsodorta az özönvíz.

A márciusi viharok komoly pusztítást végeznek Spanyolországban. Több régióban múlt hét óta nincs tanítás, számtalan út járhatatlan a megduzzadt és medrükből kilépett patakok, illetve folyók miatt. Sok helyen az áradások által elsodort járművek és egyéb tárgyak is akadályozzák a közlekedést.

Pénteken egy újabb vihar érte el az országot, amelyet Jana névre kereszteltek, és amely komoly problémákat okozott többek között a Madriddal szomszédos Kasztília és León autonóm régióban. Soriában a helyi rendőrség száz embert evakuált egy étteremből Monte Valonsadero területén, miután az egyébként kis vízhozamú Pedrajas folyó kilépett a medréből, és elárasztotta az egyetlen be- és kivezető utat, amely járhatatlanná vált a normál autók számára.

Ávilában két folyó vízszintjének emelkedése miatt parkokat, valamint a bikaviadal-aréna és a focistadion környékét is le kellett zárni. Hasonló helyzet alakult ki Segovia tartományban, ahol továbbra is kiemelt figyelemmel kísérik a folyók vízszintjét a lehetséges áradások miatt. Emellett megelőző intézkedéseket hoztak a víztározók túlcsordulásának elkerülése érdekében is.

A heves esőzések mellett a vihar erős szelet is hozott, amely rekordot döntött a salamancai hegyekben. La Covatilla síközpontban hétvégén 239 km/órás széllökést is mértek, ami a valaha regisztrált legerősebb széllökés a spanyol szárazföldön.

Katalóniában szintén több folyó vízszintje emelkedett meg kritikusan, némelyik ki is lépett a medréből, de ott komolyabb károk nem keletkeztek. Ugyanakkor hét embert evakuáltak vasárnap hajnalban Barcelona egyik negyedéből, ahol két épületet le is zártak, mert egy belső fal és egy lépcsőszerkezet összeomlott a heves esőzések miatt.

A déli Andalúzia területén is egész hétvégén ömlött az eső. A mentőszolgálatok közel ezer bejelentést kaptak. A csendőrség két hegymászót keresett egy teljes napon át, akik megfelelő felszerelés nélkül indultak el túrázni Granadában, végül segítségre szorultak.

A Madriddal szomszédos Guadalajárában a víz szó szerint elmosta a Villarest Zarzuelával összekötő hidat, ellehetetlenítve a közlekedést.

Borítókép: Áradások Spanyolországban (Forrás: X)