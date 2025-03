Eutanázia: már kiskorúak és mentális betegek is élhetnek az asszisztált öngyilkossággal

A The Times új jelentése a hollandiai eutanáziás esetek 60 százalékos növekedését mutatja „pszichológiai szenvedés” – mentális betegség – miatt. A jelentésből az is kiderül, hogy 2023 és 2024 között az országban 10 százalékkal megugrott az eutanáziás halálesetek száma, tavaly csaknem 10 000 holland ember élt az asszisztált öngyilkosság lehetőségével.

2024-ben Hollandia 219 pszichés szenvedés miatti eutanázia esetet jelentett

Forrás: Pexels

Az Unherd egy másik jelentése megjegyzi, hogy 2024-ben Hollandia 219 pszichés szenvedés miatti eutanázia esetet jelentett, a 219-ből 30 esetben pedig 18-39 év közötti betegekről volt szó. A jelentésekből ugyanakkor – bár kevés konkrétumot érintenek – az is kiderült, hogy

meghatározatlan számú kiskorú is átesett eutanázián, egy 16 és 18 év közötti fiú például autizmus miatt

– hívta fel rá a figyelmet a Slay News hírportál. „A pszichiáterek úgy döntöttek, hogy az állapota kezelhetetlen, annak ellenére, hogy nem próbálták ki az összes terápiás modellt, és úgy gondolták, hogy újra öngyilkosságot kísérelhet meg, ha nem adnak helyet az eutanázia iránti kérelmének – magyarázza a jelentés. – Egy orvos azt is megállapította, hogy az eutanáziakívánsága nem az autizmusából, hanem az autizmus következményei által okozott szenvedésből fakadt – teszik hozzá. Egy másik kényszerbetegségben szenvedő nő állítólag azért választotta az asszisztált öngyilkosságot, mert olyan sérülést szenvedett, ami miatt nem tudott takarítani.

Hollandia 2002-ben legalizálta az eutanáziát, azóta azonban számos olyan eset látott napvilágot, amely megkérdőjelezi, hogy valóban elég körültekintően alkamazzák-e azt, egyáltalán indokolt-e az alkalmazása.

Nem tudott beleegyezni az eutanáziába, mégis megkapta a halálos injekciót

2013-ban a Daily Mail arról számolt be, hogy egy holland nő azért esett át eutanázián, mert attól tartott, hogy nem tudna megbirkózni azzal, hogy megvakul. Az esetét elemző egészségügyi szakemberek egyike ragaszkodott ahhoz, hogy az ő esete kivételesen nehéz volt. „A nő például a tisztaság megszállottja is volt, és nem bírta elviselni, hogy nem látta a ruháján a foltokat” – írta a szakember. 2014-ben egy az eutanázia megelőzéséért küzdő szervezet számolt be egy esetről. „Egy fizikailag egészséges 63 éves férfi, aki egy állami intézményben dolgozott, eutanázia útján halt meg. A férfit hosszú ideig kezelték depresszióval, de a kezelés nem vált be. Gerty Casteelen pszichiáter szerint a férfi úgy döntött, hogy meg akar halni, a halála előtti este búcsúfogadást adott a kollégáinak. Másnap Casteelen elment a házához, és halálos injekciót adott neki.”

2015-ben egy holland eutanáziaklinikát megrovásban részesítettek, amiért eutanáziát hajtott végre egy egészséges 47 éves nőn, aki azt állította, hogy a fülzúgása elviselhetetlen számára.

Szintén 2015-ben egy 80 éves asszonyon hajtottak végre eutanáziát gondozói akarata ellenére abban az idősek otthonában, ahol lakott. A családja kérvényezte egy holland bíróságon, hogy hagyják jóvá a halálát, miután ápolása teherré vált.

A nő nem tudott beleegyezni az asszisztált öngyilkosságba, mivel demenciában szenvedett.

A családja azonban azt állította, hogy a nő akarta volna a halált, és az idősek otthona vezetőségének, az orvosoknak és a nő orvosának határozott ellenállása ellenére egy utrechti bíró beleegyezett.

Az előzmények, a korábbi megdöbbentő esetek után a legutóbbi jelentés ismét aggodalmat keltett Hollandiában. A regionális eutanázia-felülvizsgálati bizottság, az RTE kijelentette, hogy az orvosoknak nagy körültekintéssel kell eljárniuk a pszichiátriai problémák esetében.A Guardian beszámolója szerint 2024-ben hat, eutanáziával bekövetkezett halálesetnél az RTE úgy ítélte meg, hogy jártak el kellő gondossággal. A jelentés megjegyezte, hogy egyes szakértők különösen a fiatalabbakk miatt aggódnak. Damiaan Denys, az Amszterdami Egyetem Orvosi Központjának pszichiátriaprofesszora a The Timesnak elmondta, hogy bár az abszolút számok még mindig alacsonyak, az utóbbi időben óriási mértékben megnőtt a pszichés panaszokkal küzdő betegek, különösen a 30 év alatti fiatalok eutanáziakérése. Ez azért aggasztó, mert nem feltétlenül lehet megállapítani, hogy egy fiatal, még fejlődő agyú ember mindenképpen meg akar-e halni, hogy az életet valóban reménytelennek és kilátástalannak éli-e meg, és hogy már minden kezelést elvégeztek-e a gyógyulása érdekében.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)