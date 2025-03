Kiderült, ki lesz Kanada új miniszterelnöke

Az északnyugati területeken, az Északi-sarkvidék közelében született leendő miniszterelnök Alberta államban nőtt fel. Elődjével, Justin Trudeau-val ellentétben Mark Carney nem beszél franciául, ami Kanadában hátrány, mivel az ország hivatalosan kétnyelvű. Az új kanadai vezető végzettsége közgazdász, a Harvardon (Egyesült Államok) és Oxfordban tanult, mielőtt a Goldman Sachsnál kezdte volna szakmai pályafutását olyan városokban, mint London, Tokió, New York és Toronto.

Carney-t tehetséges közgazdászként tartják számon, aki képes volt megakadályozni az ország gazdaságának összeomlását a 2008-as pénzügyi válság idején. Az ebben a pozícióban elért eredményei lehetővé tették, hogy ő legyen a Bank of England első olyan vezetője, aki nem az Egyesült Királyságban született. Ezt a tisztséget 2020-ig töltötte be, amikor is kinevezték az ENSZ éghajlatváltozással és pénzügyekkel foglalkozó különmegbízottjává. A volt brit pénzügyminiszter, George Osborne nemzedékének legjobb központi bankárjaként jellemezte.