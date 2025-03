Nemet mondott Meloni Macronnak

Elutasította Emmanuel Macron francia elnök háborús terveit Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Az olasz kormányfő csütörtökön részt vett „hajlandók koalíciójának” Párizsban megrendezett ülésén, de feltételekkel ült a tárgyalóasztalhoz. Leszögezte, hogy nem hajlandó követni azt az irányvonalat, mely azt szorgalmazza, hogy európai katonák harcoljanak Ukrajnában.

A Giorgia Meloni vezette kormány kategorikusan kijelentette, hogy semmifajta katonai részvételt nem terveznek. Azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is együtt kívánnak működni az európai és a nyugati partnerekkel, hogy biztonsági garanciát teremtsenek Ukrajnának.

Giorgia Meloni tegnap Párizsban azt javasolta az Ukrajna támogatása mellett elköteleződött országok vezetőinek, hogy vonják be az Amerikai Egyesült Államokat a tárgyalásokba. Véleménye szerint fontos, hogy amerikai delegáció is részt vegyen az egyeztetéseken. Meloni szerint csak Donald Trump amerikai elnökkel együttműködve lehet elérni, hogy stabil és hosszútávú béke legyen Ukrajnában.

Olaszország ez alkalommal is nyomatékosította, hogy nem kíván beállni a „hajlandók koalíciójának” fejvesztett háborúskodásába, továbbra is diplomáciai úton kívánja elérni Ukrajna békéjét. Ez azért is fontos, mert a Meloni-kormány nagy valószínűséggel nem élné túl, ha hadsereggel is támogatnák Kijevet.

Az olaszoknak ugyanis elegük van Ukrajna további támogatásából, már így is igen magas árat fizettek a háborúért.

Giorgia Meloni a csütörtöki párizsi csúcson leszögezte az Amerikai Egyesült Államok béketeremtő kezdeményezéseit támogatják, és határozottan elutasítják az Emmanuel Macron és Keir Strarmer erőltette irányvonalat, azaz csapatok bevonását Ukrajnába, mely a konfliktus eszkalációjához vezetne.

Az Elysee-palotában arról is tárgyaltak, hogy bár Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz, de kivitelezhető lehetne egy olyan modell, miszerint a Washingtoni Szerződés 5. cikkében foglaltakat Ukrajnára is kiterjeszthetnék. Giorgia Meloni elképzelése széles körű érdeklődést váltott ki a nemzetközi partnerek körében – számol be az olasz sajtó.

Olaszország tehát nem kívánta bojkottálnia a „hajlandók koalíciójának” a csúcstalálkozóját, de nyugalomra és óvatosságra intette a feleket a tűzszünet és a békemegállapodások létrehozásáig.

Borítókép: Emmanuel Macron (jobbra), Franciaország elnöke üdvözölte Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt (Fotó: AFP)