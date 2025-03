Szijjártó Péter: Az amerikai-orosz megállapodás tiltja a hazánkat ellátó energia-infrastruktúra támadását

Mind az amerikai, mind az orosz fél kölcsönösen jóindulattal, jó szándékkal áll a tárgyalásokhoz. Mind az oroszok, mind az amerikaiak abban érdekeltek, hogy a béketárgyalások minél előbb sikerrel járjanak. Ráadásul a béketárgyalások teljes mértékben egy irányba mutatnak a magyar nemzet érdekeivel abból a szempontból is, hogy megállapodás született arról, hogy nem támadják egymás energetikai infrastruktúráját, aminek azért van nagy jelentősége, mert Oroszországból Magyarország mind kőolajat, mind földgázt is vásárol, és az elmúlt időszakban sajnos több esetben is az ukránok támadták ezt az energetikai infrastruktúrát, amelynek nyomán aztán többször is egy-egy napra leállt a kőolaj szállítása Magyarország irányába.