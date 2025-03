Francia jobboldali politikus: Ukrajna mindenki más elől elvenné a pénzt

A bevándorlásellenes publicistaként is ismert Éric Zemmour az évtized elején robbant be a francia politikába, a 2022-es elnökválasztáson mintegy 2,5 millió szavazatot szerezve a negyedik helyen végzett. Az MCC sajtóbeszélgetésén úgy vélte: Donald Trump amerikai elnökké való ismételt megválasztása forradalommal ér fel a Nyugat számára és Európában is változásokat hoz. Ugyanakkor egyfajta cinkosságot érez Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök – aki szerinte csak németekkel véteti magát körül – és Emmanuel Macron francia elnök között, mégpedig a birodalomépítés céljával.

Van egy paradoxon az európai építkezésben, hiszen azért jött létre, hogy ne legyen egy hegemón sem. Most pedig mégis vezért keresnek

– mondta Zemmour, aki szerint az uniós jogkörökön túllépve Brüsszelt akarják Európa vezetőjévé tenni, ahogy korábban a koronavírus-járvány idején, most pedig az ukrán háború ügyében is láttuk. Az utóbbi évtizedekben kialakult német befolyás ellensúlyozására Macron szeretné visszahozni a vezető szerepet, amelyet Párizs még valamikor Waterloonál elveszített. – Aki védelmet biztosít, az uralkodik is. Jelenleg az Egyesült Államok tölti be ezt a szerepet, de Macron ugrásra készen áll – mondta a francia politikus, hozzátéve, Charles de Gaulle egykori francia elnök mintájára előbb Macronnak is rendbe kellene tennie az országát ahhoz, hogy homogén szerepről ábrándozhasson.

Zemmour egyben kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a múlt héten bejelentett nagy európai védelmi terv jegyében a többi ország mennyire vásárolna francia fegyvereket mondjuk az amerikai F–35-ös vadászgépek helyett, amelyek elektronikája akkor is amerikai marad, ha azt a NATO-n belül veszi meg tagország. – Nekem márpedig senki ne beszéljen európai védelempolitikáról addig, amíg amerikai fegyvereket vásárolunk – fűzte hozzá.

Lapunk kérdésére válaszolva Zemmour elmondta: az Európai Bizottság gazdasági, de valójában inkább ideológiai megfontolásoktól is vezérelve a tömeges bevándorlás és a muszlim invázió pártján áll.