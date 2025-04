Az áramszünet magyar sportolókat zárt csapdába Portugáliában

Az áramszünet nemcsak Spanyolországot, hanem Portugáliát is sújtotta, ahol egy felvidéki sportcsapat próbált hazajutni a kempo-világbajnokság után. Szajka Róbert edző a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak nyilatkozva elmondta, hogy már a városban is érezni lehetett a problémát: nem működtek a telefonok, az internet is akadozott, és kígyózó sorok álltak a pénzautomaták előtt.

Káoszt okozott a repülőtéren a Spanyolországot és Portugáliát megbénító áramszünet

Fotó: AFP