A közelmúltban Párizsban és Londonban folytatott magas szintű tárgyalások megerősítették, hogy a „hajlandók koalíciója” (Coalition of the Willing, CoW) már nem csak elméleti koncepció. Oroszország fokozódó támadásai miatt egy ilyen erő létrehozását fel kell gyorsítani. A potenciális koalícióknak rugalmasnak kell lenniük, és túl kell lépniük a brit és francia vezetők által felvázolt eredeti négylépcsős megközelítésen. Erről olvashatunk a véleménycikkben, amelynek megjelenését az Európai Unió társfinanszírozta.

Brüsszel a háborút választotta a béke helyett. Fotó: AFP

A szerzők szerint a koalíciós erőknek nemcsak a tűzszünethez szükséges feltételeket kell megteremteniük, hanem hihető korlátokat kell szabniuk Oroszország eszkalációs képességének is. Mint írják, az elmúlt hetekben Oroszország figyelmen kívül hagyta a javasolt harmincnapos feltétel nélküli tűzszünetet, és fokozta a civil és energetikai infrastruktúra elleni csapásokat.

Bár az érdemi béketárgyalások még távol vannak, a szerzők szerint egy erős elrettentő erő jelenléte – amit a koalíciók kombinációi biztosíthatnak – jelentősen növelheti annak esélyét, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

A véleménycikk hangsúlyozza, hogy Ukrajna biztonsága kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából.

A szerzők három fő célkitűzést javasolnak a koalíciós erők számára: azonnali erőnövelés, kritikus infrastruktúra védelme, valamint fokozott kiképzés és taktikai segítségnyújtás. Kiemelik, hogy a koalíciós erő jelentősen növelhetné Ukrajna ellenálló képességét, miközben a nyugati katonai tanácsadók jelenléte javítaná a harctéri koordinációt és a nyugati fegyverrendszerek hatékony bevetését.

Brüsszel a háborús pszichózist terjeszti

A szerzők sürgetik a gyors cselekvést. A koalíciós erők nyár előtti telepítése biztosítaná Ukrajna számára a szükséges erőforrásokat a védekezéshez, elrettentené a további orosz agressziót, és fenntartaná az európai biztonsági helyzet stabilitását.

A véleménycikket egyébként az European Policy Centre (EPC), az egyik legbefolyásosabb brüsszeli agytröszt (think tank) honlapján tették közzé. Megjelenését az Európai Unió társfinanszírozta. A háborús pszichózishoz igazodva a szerzők úgy látják, a koalíciók megvalósítása a politikai elszántság bizonyítéka lenne, ez pedig azt jelezné, hogy a Nyugat képes és hajlandó fellépni még a teljes egyetértés nélkül is. Szerintük ezzel nemcsak Ukrajna védelme erősödne, hanem a Nyugat értékes tapasztalatokat szerezhetne a modern hadviselésről, ami elengedhetetlen egy potenciálisan növekedő konfliktus esetén.

Borítókép: Ukrajnában több mint három éve tart a vérontás (Fotó: AFP)