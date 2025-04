Újabb dzsihadistát fogtak el Európában

A calabriai rendőrség terrorellenes egysége pénteken őrizetbe vett egy tunéziai állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet nevében terrorcselekmény elkövetésére készült Olaszországban. A dzsihadistát figyelték már egy ideje az olasz hatóságok.

Fotó: AFP

A gyanúsított a délolasz Calabria régió Cosenza városában lakik, és szülőhazájában is körözés alatt áll – közölték a nyomozáshoz közel álló források.

A férfi a gyanú szerint szervezői szerepet töltött be az Iszlám Állam terrorszervezetnél, főként az iszlám vallás terjesztése és a radikalizáció terén végzett aktív tevékenységet. Az ellene kiadott elfogatóparancsban nemzetközi terrorszervezetben való részvétellel vádolják.

A vád szerint a gyanúsított eltökélt szándékában állt, hogy a közeljövőben terrortámadást hajtson végre Olaszországban. A rendőrség hangsúlyozta:

a 28 éves férfi készen állt arra, hogy akár az életét is feláldozza a terrorszervezet céljaiért.

Az alkalmi kőműves munkákat végző férfit 2023 novembere óta tartotta megfigyelés alatt a rendőrség.

TERRORISMO, “PROGETTAVA UN ATTENTATO IN ITALIA”: ARRESTATO AFFILIATO DELL’ISIS IN CALABRIA.

È un cittadino tunisino, ricercato nel suo Paese.



Onore alle Forze dell’Ordine! pic.twitter.com/MdW3U3V6wC — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) April 18, 2025

A nyomozás során fény derült arra, hogy egy olyan szervezethez tartozott, amelynek mintegy hetven tagja hűséget esküdött az Iszlám Államnak, és a kalifátus szíriai csapataihoz akar csatlakozni.

Több dzsihadistát fogtak el a spanyolok is

Ahogy arról lapunk is beszámolt, sorra fogják el a dzsihadistákat Spanyolországban is. Április elején két terrorellenes akciót is végrehajtottak a hatóságok, az egyikben két férfit tartóztattak le Zaragoza és Tortosa városában.

A hatóság szerint mindketten az Iszlám Állam (ISIS) propagandaanyagait tanulmányozták és terjesztették, miközben kábítószer-kereskedelemmel és szervezett bűnözéssel is foglalkoztak. Ez utóbbi tevékenységük révén hozzá tudtak jutni feketepiaci fegyverekhez is, amelyekkel a nyomozás alapján már konkrét merényletekre készülhettek.

A férfiakat másfél éve figyelték, és mostanra érték el azt a szintet a radikalizálódásban, hogy a rendőrség úgy ítélte, ideje lecsapni rájuk. A bíróság azonban végül csak az egyiküket helyezte előzetes letartóztatásba, míg a másik szabadlábon védekezhet, szigorú óvintézkedések mellett.

Ezt megelőzően Barcelonában a csendőrség csapott le három személyre, akik a Hezbollah libanoni terrorszervezet logisztikai hátterét biztosító nemzetközi hálózat tagjai voltak. A három férfit drónalkatrészek beszerzésével, illetve Spanyolországból és más uniós országokból Libanonba történő szállításával gyanúsítják. A hatóságok szerint ezek a drónok alkalmasak több kilogramm robbanószer szállítására, nagy távolságokat tudnak megtenni, nehezen észlelhetők még a fejlett légvédelmi rendszerek számára is, és a Hezbollah katonai szárnya használja őket.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 2025-ben már 44 embert tartóztattak le a hatóságok dzsihadista terrorizmushoz köthető ügyekben, több mint húsz különböző rendőrségi akcióban.

A 2004-es madridi terrortámadások óta pedig már több mint 1100 iszlamista radikálist fogtak el Spanyolországban, elsősorban a Földközi-tenger partvidékén, különösen Katalóniában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)