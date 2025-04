Ferenc pápa meglepheti a híveket húsvétkor

Biztatóan javul Ferenc pápa állapota, lassan visszatér a hívők közé. A napokban egymás után három alkalommal jelent meg meglepetésszerűen a pápai bazilikákban. Pénteken a szomszédos Szent Péter-bazilikába ment imádkozni és üdvözölni a híveket, szombaton a számára igen fontos Santa Maria Maggiore-bazilikába látogatott el, hogy a híres Salus Poluli Romani Szűzanya-ikon előtt imádkozzon.

A virágvasárnapi szertartáson a Szent Péter téren felállított oltárnál jelent meg a szentmise végén és üdvözölte a híveket. A szentatyán már nem volt orron keresztüli oxigénes lélegeztető, mely arra enged következtetni, hogy tüdeje erősödik és légzése is egyre stabilabb. Kissé még gyenge hangon, de tökéletesen érthetően mondta a Vatikánban összegyűlt híveknek:

Szép nagyhetet kívánok!

A köszöntést követően a Szent Péter-bazilikában rövid fohász erejéig és egy pár atya köszöntéséig megállt XV. Benedek pápa sírjánál, majd személyes ápolója kíséretében visszatért a pápai lakosztályba a Szent Márta Házba.

A virágvasárnapi ünnepi szertartást Leonardo Sandri bíboros a Bíborosi Kollégium dékánhelyettese a lábadozó pápa küldöttjeként vezette és ő mondta el a szentatya által előkészített homiliát is. A nagyheti rítusokat megnyitó ünnepi szertartáson a szentatya arra buzdította a Szent Péter téren összegyűlt 40 ezer hívőt, hogy ne a nyakukban, hanem a szívükben hordozzák a keresztet. És ne csak a miénket hordozzuk, hanem a mellettünk szenvedőkét is, akár egy véletlenszerűen megismert idegenét is. Így válhatunk hasonlóvá Cirenei Simonhoz, aki Krisztus keresztjét hordozta.

Nagy a várakozás a Vatikánban, hiszen elkezdődött a nagyhét. A katolikus egyházban a Krisztus halálára és feltámadására emlékező időszak a legfontosabb.

Kérdés, hogy Ferenc pápa melyik nagyheti és húsvéti eseményeken és milyen formában tud majd jelen lenni. A Szentszék jelezte, hogy az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják majd, hogy a szentatya személyesen is részt tud-e venni a szertartásokon, különösen azokon, melyek szabadtéren zajlanak.

A Vatikán annyit tudatott, hogy a nagycsütörtöki keresztutat a Colosseumnál Baldo Reina bíboros, vikárius vezeti majd, nem kizárt, hogy a pápa akár rövid időre is, de csatlakozik az eseményhez. Különösen érdekes a húsvétvasárnap esedékes urbi et orbi szertartás, amikor az ősi keresztény hagyomány szerint a pápa ünnepélyes áldását adja Róma városára és a világra. Nagy a valószínűsége, hogy az pápai áldás erejéig ezen az igen fontos húsvéti szertartáson is jelen tud lenni a szentatya. Ferenc pápa neve egyelőre nem szerepel a hivatalos programban, de várhatóan nem maradt távol a hívőktől az idei húsvéton sem. Jorge Maria Bergoglio a meglepetések pápájaként vonult be a történelembe, most is számíthatunk arra, hogy Róma püspöke nem várt fordulatot iktat be a vatikáni forgatókönyve.

