Gyász és tisztelet Bulgáriában Ferenc pápa halálhírére

Temetése szimbolikus helyszínen: Santa Maria Maggiore

Ferenc pápa kérésének megfelelően a római Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezik örök nyugalomra, ahol egykor a Cirill-ábécét is felszentelték. A helyszín kiválasztása nem csupán személyes, hanem történelmi jelentőséggel is bír – különös tekintettel a szláv keresztény örökségre, amelyhez Bulgária is szorosan kötődik.

Borítókép: Ferenc pápa (Fotó: AFP)