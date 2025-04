Irán és az Egyesült Államok megegyeztek a folytatásban

Az Egyesült Államok és Irán megegyezett abban, hogy a hét második felében újabb tárgyalási fordulót tartanak Omán fővárosában, Maszkatban, erősítette meg az amerikai kormányzat. A találkozót megelőzően Olaszországban zajlott kétoldalú és közvetített egyeztetés az iráni nukleáris program jövőjéről, amiről lapunk is beszámolt. Irán és az Egyesült Államok között Donald Trump beiktatása után kezdődött meg a párbeszéd, mivel az iszlám köztársaság kritikus mennyiségű dúsított uránra tett szert és közel került egy atombomba elkészítéséhez.

Fotó: AFP

Irán és az USA között jól halad az egyeztetés

Bár a konkrétumokat nem hozták nyilvánosságra, egy magas rangú amerikai tisztviselő a Fox Newsnak úgy fogalmazott:

Ma Rómában, négyórás tárgyalás során, nagyon jó előrelépést értünk el közvetlen és közvetett megbeszéléseken.

Hozzátette:

Megállapodtunk abban, hogy a jövő héten ismét találkozunk, és hálásak vagyunk ománi partnereinknek a közvetítésért, valamint olasz partnereinknek a mai vendéglátásért.

Nem csak közvetlen egyeztetés zajlik

A megbeszéléseken részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja, valamint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter is, akik állítólag már másodszor ültek le szemtől szemben az elmúlt hetekben. Ugyanakkor nem minden tárgyalás zajlott közvetlenül a két fél között, annak ellenére, hogy Trump korábban ragaszkodott ehhez. Aragcsi a tárgyalások után szintén derűlátóan nyilatkozott, bár visszafogottabban:

A római tárgyalások viszonylag pozitív légköre lehetővé tette az elvi és célkitűzési kérdésekben való előrelépést.

Ugyanakkor jelezte, hogy Iránban sokan úgy vélik:

A JCPOA (az iráni atomalku) számunkra már nem elegendő. Számukra csak a tanulságok maradtak abból a megállapodásból. Személy szerint hajlok arra, hogy egyetértsek velük.

Az új tárgyalási folyamat célja egy olyan megállapodás elérése, amely képes lesz kezelni a 2025-ös Irán technológiai realitásait, ez pedig sokkal összetettebb kihívás, mint a 2015-ös JCPOA. Behnam Ben Taleblu, a Demokráciák Védelméért Alapítvány vezető kutatója szerint:

Stratégiai hibát és politikai öngólt jelentene, ha az Iszlám Köztársaság rákényszerítené Amerikát, hogy elfogadjon egy olyan megállapodást, amely csak enyhén módosítja azt az egyezményt, amit Trump joggal kritizált és 2018-ban felmondott.

Hasonló aggodalmat fogalmazott meg Jack Keane nyugalmazott tábornok is, aki a Fox News stratégiai elemzőjeként azt mondta:

Irán 2025-ben már nem az az ország, mint 2015-ben volt, amikor az első atomalku megszületett.

Hetek alatt képesek lehetnek atomfegyver előállítására

Keane szerint:

A különbség az, hogy Irán ma már képes olyan fejlett centrifugák gyártására, amelyekkel az uránt hetek alatt fegyverminőségűre tudják dúsítani.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak nemcsak a dúsított uránkészletek felszámolásáról kell tárgyalnia, hanem a gyártási kapacitás teljes leépítéséről is. Aragcsi végül azt is közölte, hogy hamarosan szakértői szinten is megkezdődnek az egyeztetések:

A szakértői szintű tárgyalási folyamat a következő napokban indul, hogy a részleteket tisztázzuk. Ezt követően jobb helyzetben leszünk az értékeléshez. Jelenleg az optimizmus indokolt lehet, de csakis nagyfokú óvatossággal.

Borítókép: Antonio Tajani olasz külügyminiszter és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Rómában (Fotó: AFP)