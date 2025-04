Magyar fiatalokat vertek meg Kolozsváron

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a román belügyminiszterhez fordult az ügyben.

Tűrhetetlen!! Magyar fiatalokat vertek meg hétfő este Kolozsváron, csak azért, mert magyarul beszéltek. A belügyminiszterhez fordulok, és határozottan kérem: statuáljon példát! Büntesse meg azokat az ultrákat, akik magyar fiatalokat bántalmaztak!

– írta Facebook-oldalán az erdélyi politikus.

Mint fogalmazott, nem hajlandó elfogadni azt az érvelést, hogy ezek csupán elszigetelt esetek. „Amíg magyarokat bántalmaznak csak azért, mert magyarok, mert magyarul beszélnek, addig közösségünk nincs teljes biztonságban. Ide vezet az, hogy szélsőséges, magyarellenes pártok szabadon uszíthatnak, miközben az állam gyakran szemet huny felettük” – írta bejegyzésében Kelemen Hunor.

Az incidens azért is súlyos, mert a maszkban támadó ultrák 14–17 éves gyerekeket vertek agyba-főbe. A stadionból hazafelé tartó magyar fiatalokat sajtóbeszámolók szerint botokkal, illetve üvegekkel ütötték fejbe.

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője úgy véli, etnikai gyűlölet vezényelhette a betörött orral kórházba került fiatal elleni támadást. A Maszol hírportál által is idézett politikus azt is megjegyezte, hogy a hatóságok érzése szerint sokszor szemet hunynak a kolozsvári Universitatea ultráinak erőszakos cselekedetei felett. Csoma Botond a bukaresti a parlamentben is felszólalt az ügyben, a belügyminiszter fellépését sürgette.

