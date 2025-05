Abe Hamadeh: Veszélyt jelentek Sorosék programjára

A kongresszusi képviselő a CPAC Hungary színpadán elmondta, sok tekintetben azért is veszélyes, mert az igazat mondja el, és nem torzítja el a narratívát.

Én bevándorlók fia vagyok. És hát arra számítanak, hogy a woke ideológiájuk része vagyok. Nem, én egy büszke amerikai vagyok, aki katonaként szolgálta hazáját tengerentúlon és Közel-Keleten. Trump elnök alatt és Joe Biden alatt is szolgáltam, és láttam, hogy mekkora különbséget jelent, mekkora különbség van a két vezetés között, egy erős és egy gyenge vezetés között

– fogalmazott a kongresszusi képviselő.

Mint mondta, „Trump elnök alatt a szövetségeseink tiszteltek, az ellenfeleink féltek tőlük”. – Biden alatt a szövetségeseink elfordultak tőlük, és az ellenségeink felbátorodtak. Amikor hazatértem külföldi kiküldetésemről, nem ismertem rá Amerikára. És ez az, ami arra késztetett, hogy képviselői mandátumért induljak – mondta a képviselő. Mint fogalmazott:

Hiszen ránéztem Amerikára és egy másik országot láttam: LMBTQ-programokat láttunk, ideológiai zászlókat láttunk, aztán jött a Covid. Emlékeznek a Covid zsarnokságára, a hazugságra? És hát sajnálatos módon egy teljesen nyitott határt láttunk, 20 millió illegális migráns lépte át a déli határunkat Joe Biden rövid kormányzása alatt. Ezért mindenképpen indulnom kellett képviselői helyért.

Abe Hamadeh arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben támadásnak voltak kitéve. – Ugyanolyan támadásnak, mint ami Európában tapasztalható ma. Ha megnézik, hogy mit tettek Trump elnökkel, megpróbálták besározni, megpróbálták bezárni, börtönbe zárni, még megölni is megpróbálták, de győztesen tért vissza november 5-én. És most azt látjuk, hogy ugyanez a forgatókönyv érvényesül Európában. Nézzék meg, mi történik Franciaországban, Németországban és Nagy-Britanniában, de Brazíliában is – ez egy globális háború, amelyet meg kell vívnunk – fogalmazott. Mint mondta,

És most Önöket vették célkeresztbe. Remélhetőleg megértik Önök ezt. Mindenkit, akik itt vannak ma. Veszélyt, fenyegetést jelentenek rájuk, és ezért Önök célpontjaik is, hiszen azért veszik önöket célba, mert önök látják, és el is mondják, hogy mi történik, a globális elitnek pedig nincs már monopóliuma a médiában.

– A valóság pedig az, hogy akik azt állítják, hogy a demokráciát védik, ők a legnagyobb fenyegetés a demokráciára. Bármeddig elmennének, hogy tönkretegyék azt, ami most van, és a marxista programot segítsék. De egészen addig, amíg vannak, akik visszaütnek és visszaharcolnak, van remény. Nézzenek Amerikára! Novemberben, ha Kamala Harris nyert volna, Amerika ma nem lenne ugyanaz. Mi reményt adtunk a világ többi részének, hogy igenis, a népnek lehet még hatalma és visszaveheti az országát. És ez az, amit Trump elnöksége jelképez. Ez nem csak az Egyesült Államok számára volt győzelem, hanem a szabadságszerető emberek számára világszerte – fogalmazott Abe Hamadeh.

A képviselő szerint Trump elnök vezetése alatt egy gyors aranykor következik be.

Mint elmondta, a kongresszusban jelenleg ő felel a választások tisztaságáért, és ő tudja leginkább, hogy mennyire korruptak lehetnek a választások demokráciákban, amikor a baloldal kap erőre. Minden eszközt megragadnak arra, hogy megszerezzék a hatalmat és az ellenzéket megsemmisítsék.

Ha megnézzük, mi történik Európában, azok, akik a demokráciát hivatottak és a választások tisztaságát védeni, ők fenyegetik az embereket

– tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy amikor először a kongresszusban volt, a kongresszus termein keresztül sétálva azt látta, hogy az ott lévő baloldaliak, demokraták nem amerikai, hanem palesztin- és LMBTQ-zászlókat aggattak ki a kongresszus termeibe.

Ez tényleg sokkoló, és ezért egy olyan jogszabályt kezdeményeztem, hogy tiltsunk be minden zászlót, ami nem Amerikai Egyesült Államok zászlaja, ne loboghasson olyan zászló az Egyesült Államok kongresszusában

– fogalmazott, és hozzátette, „elképesztő, hogy egyáltalán ezt meg kellett tennem. De hát sajnos ilyen a marxista ideológia, megpróbálnak minden nemzetet felváltani, kicserélni”.

Abe Hamadeh beszélt arról is, hogy Orbán Viktor vezetésével Magyarország sok tekintetben az utolsó védvonal Európában.

Egy tízmilliós ország, amely a szabadság zászlaját viszi, a különböző mozgalmak Európában ebből merítenek erőt. Miért? Mert a történelem ott látható minden épületükön. Ellátogattam a Terror Múzeumba, és láttam saját szememmel, hogy a szovjetek, a marxisták mit tettek, vagy korábban mit tettek a tatárok, mit tettek a törökök. Annyi különböző érdek támadta Magyarországot és próbálta meg szokásait, hagyományait, értékeit és hitét elvenni. De az elmúlt 15 évben Orbán Viktor segített abban, hogy az alapigazságaink az igazság, az igazságosság napirendre kerülni

– fogalmazott, mint mondta Mgyarországnak történelmi lehetősége van, hogy újra meggyújtsa a szabadság fáklyáját ezen a kontinensen. Néhányan azt mondják, hogy Európa elesett.

De egészen addig, amíg vannak olyanok, mint Önök, akik harcolnak az igazságért, a szuverenitásért, harcolnak az igazságért, addig van remény. És ha önök nem harcolnak, önök nem ütnek vissza itt és most nem lesz még egy lehetőség erre. Ez a háború egy globális világméretű háború, nagyszerű hazafiakra, patriótákra van szükség, mint Önök, akik az egész nyugati civilizációt tudják megmenteni. Mondjuk tehát ki, hogy Magyarország volt az, amely Európa legnagyobb harcát vezette

– mondta.