Donald Trump hatalmas üzletet kötött a szaúdiakkal

A megállapodás tartalmazza továbbá Boeing 737-8 típusú utasszállító repülőgépek szállítását is, közel ötmilliárd dollár értékben.

A találkozón számos egyéb stratégiai kérdés is napirendre került. A két ország energia- és bányászati ágazatainak együttműködését megerősítő dokumentumokat is aláírtak, és memorandum született az űrkutatásról, a fertőző betegségek elleni közös fellépésről, valamint az amerikai igazságügyi tárcával folytatott kooperációról is.

Bár ezek a megállapodások nem kötelező érvényű szerződések, diplomáciai jelentőségük meghatározó lehet a jövőbeni kapcsolatok alakulásában.

A megállapodások aláírását követően Trump a szaúdi befektetési fórumon is felszólal, majd a rijádi Diríja At-Turaif világörökségi helyszínen vesz részt díszvacsorán. Holnap további találkozók várják, mielőtt a hivatalos látogatás következő állomására, Katarba utazik tovább.