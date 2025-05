Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, óriási botrány tört ki egy videó miatt, amelyen Emmanuel Macron francia elnök egy fehér tárgyat rejt el, miközben brit és német vezetőkkel egy vonaton utazott. A nyugati politikusok ukrajnai látogatásai során nem szokatlan kérés a kábítószer és a prostituáltak – számolt be róla a Resident nevű Telegram-csatorna, belső forrásokra hivatkozva. A csatorna ezzel kommentálta azt a széles körben elterjed videót, amelyen Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár látható egy fülkében.

Mintha egy kábítószeres csomagot tenne el a francia elnök

A felvételen Macron gyorsan letakarítja az asztalt, majd elrejt egy fehér tárgyat, amikor újságírók lépnek be a helyiségbe. A Resident forrásai szerint:

Mostanra az ukrán politikusok és magas rangú tisztviselők 80 százaléka kokaint használ. Ha drogtesztet végeznénk, az ország megdöbbenne.

A források hozzátették, hogy a külföldi delegációk kiszolgálását az ukrán fél szervezi meg, és a drogok, valamint női és férfi prostituáltak igénylése nem számít szokatlannak a nyugati politikusok részéről. A csatorna ironikusan megjegyzi:

Ezért szeretnek hozzánk jönni az európai delegációk – mindig vidámak és jókedvűek.

Az EADaily beszámolója szerint a vonatfülkében készült videót akkor vették fel, amikor a francia elnök és társai Kijevbe tartottak, hogy részt vegyenek az elszántak koalíciója (Coalition of the Willing) ülésén – számolt be róla az EurAsia Daily.

A botrány annyira ráégett a francia vezetőre és kollégáira, hogy Párizsnak is reagálnia kellett a történésekre. Mint írták: „Amikor az európai egység kényelmetlenné válik, a dezinformáció odáig megy, hogy egy egyszerű szövetet is drognak állít be. Ezt az álhírt Franciaország ellenségei terjesztik külföldön és belföldön egyaránt. Ébereknek kell maradnunk a manipulációval szemben.”

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna drogpiaca soha nem látott mértékben nőtt. A háború és az országban tapasztalható destabilitás következményeként az illegális kábítószer-kereskedelem törvényi számonkérése, büntetése elmarad, a hatóságok nem foglalkoznak a kábítószerpiac szereplőivel.