Egyre több helyen nyernek a muszlim jelöltek Angliában

A Munkáspárt, amely évtizedeken át a brit muszlim közösségek egyik legfőbb politikai támasza volt, most egyre inkább kiszorul ezekből a körzetekből. A helyi választásokon ugyanis tovább folytatódott az a tavalyi parlamenti választásokon kezdődött trend, amely szerint a Gáza-barát, sokszor egyetlen ügyet képviselő független jelöltek elszívják a hagyományosan baloldalra szavazó bevándorlókat a Munkáspárttól. Az idei voksolás különösen fájdalmas volt a Munkáspárt számára, hiszen nemcsak a Nigel Farage vezette Reform UK, hanem a Zöldek és a Liberális Demokraták is teret nyertek, miközben a független muszlim jelöltek is gyengítették a baloldal pozícióit.

A muszlim közösségek elpártoltak a baloldaltól. Fotó: AFP

A muszlimok saját jelölteket állítanak szerte az országban

Az egyik legnagyobb visszhangot keltő győzelmet az alig 18 éves Maheen Kamran aratta a Burnley Central East körzetben, ahol 38 százalékos eredménnyel nyert. A korábban munkáspárti kézben lévő helyen a Reform UK 30 százalékot, míg a Munkáspárt csupán 14 százalékot szerzett.

Kamran korábban botrányt váltott ki azzal a kijelentésével, hogy a muszlim nők nem érzik magukat komfortosan koedukált közösségi terekben, és szegregált edzőtermek létrehozását sürgette számukra.

Kamran mellett két másik palesztinpárti független, Azhar Ali és Usman Arif is mandátumot szerzett Lancashire megyében. Mindkét politikus a Munkáspártból való távozás után indult külön úton, miután Keir Starmer pártelnök nem volt hajlandó népirtásnak nevezni Izrael katonai válaszát a 2023. október 7-i Hamász-támadásra. Ali korábban azzal vált botrányhőssé, hogy azt állította, hogy Izrael szándékosan engedte megtörténni a támadást.

Szétszakad a brit baloldal

A Munkáspárt és a muszlim szavazók közötti törésvonal már tavaly is megmutatkozott, amikor négy palesztinpárti jelölt győzött korábban munkáspárti körzetekben, majd Jeremy Corbyn volt pártvezetővel szövetkezve egy Gáza-párti frakciót alakítottak a parlamentben.