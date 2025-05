Visszavonták a keresztényellenes javaslatot

Egy munkáspárti vezetésű városi tanács az Egyesült Királyságban kénytelen volt visszavonni a keresztény utcai prédikátorok betiltására irányuló kísérletét két Hampshire megyei városban.

A tanács márciusban bírósági végzést kért, amely megtiltaná az utcai prédikátoroknak, hogy imádkozzanak, énekeljenek, Bibliákat vagy szórólapokat osztogassanak, vagy vallási beszélgetéseket kezdeményezzenek Farnborough és Aldershot városközpontjaiban

– közölte az Egyesült Királyságban működő Christian Concern jogvédő csoport.

A javasolt végzés olyan korlátozásokat tartalmazott, amelyek bűncselekménnyé nyilvánították volna az előzetes engedély nélküli imádkozást, vagy például keresztény szövegek terjesztését.

Az evangéliumot soha nem hallgattatta el az ellenállás – sőt, az ehhez hasonló kihívások történelmileg erősítették, nem pedig gyengítették az egyház elszántságát

– mondta Andrea Williams, a Christian Legal Centre, egy keresztény érdekvédő jogi szervezet vezérigazgatója a The Christian Postnak. „A Christian Concern, a helyi prédikátorok, tanácsosok és támogatók gyors fellépésének – valamint a közvélemény figyelmének – köszönhetően a tanács most felismeri az általa elkövetett súlyos ítélőképességi hibát. A tanács és a prédikátorok között most találkozót terveznek, hogy konstruktív és tartós megoldásokat keressenek” – tette hozzá.

A tanács kérelme, amelyet a 2014. évi antiszociális viselkedésről, bűnözésről és rendfenntartásról szóló törvény, valamint az 1972. évi helyi önkormányzati törvény rendelkezései alapján nyújtottak be, a lakosság körében a „riasztás és a szorongás” megelőzésének szükségességére hivatkozott. A tiltó végzés tervezete figyelmeztetett, hogy a feltételek megsértése büntetőeljárást és akár két év börtönbüntetést is vonhat maga után.

A prédikátorok és a helyi egyházak azt mondták, hogy nem konzultáltak velük, és a javasolt korlátozásokat aránytalannak és példa nélkülinek minősítették.

A prédikátorokat támogató Christian Legal Centre ügyvédei szerint a tiltó végzés azzal a kockázattal járt volna, hogy büntethetővé teszi a hit hétköznapi kifejezéseit, beleértve a karácsonyi éneklést is.

Sally McGuinness utcai prédikátort, aki több mint 15 éve dolgozik a környéken, idézték, hogy többször is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a tanáccsal, miután tudomást szerzett a javasolt tiltó végzésről, de nem kapott választ. Jamie Broadey prédikátor, akit a Christian Concern egyik ága, a Keresztény Jogi Központ támogatott, azt mondta, megdöbbenéssel olvasta, hogy a tiltó végzés tervezete megtiltja az olyan tevékenységeket, mint az imádkozás vagy az éneklés, kivéve, ha a nyilvánosság előzetesen engedélyt adott.

A korlátozásokat összeegyeztethetetlennek nevezte a brit keresztény hagyománnyal évszázados múltra visszatekintő britekkel.

Az ülést követően a tanács bejelentette, hogy visszavonja a kérelmet, és fontolóra veszi az utcai prédikáció önkéntes magatartási kódexének kidolgozását.

Régóta vegzálják a keresztényeket

A The Christian Post hírportál tavaly számolt be arról, hogy a brit rendőrség fokozta a keresztény utcai prédikátorok elleni fellépését Uxbridge városában, letartóztatásokkal fenyegetőzve a gyűlölet-bűncselekmények és antiszociális viselkedésre vonatkozó törvények megsértésének vádjai miatt. A szigorú fellépésre a Hillingdon londoni kerület által kiadott közterület-védelmi rendelet végrehajtását követően került sor, amelynek célja az Uxbridge városközpontjában zajló tevékenységek szabályozása.

A Metropolitan Police akkor szintén keresztény misszionáriusokat, köztük Dwayne Lopez lelkészt is célba vette, mert Bibliából prédikáltak a belvárosban. Nem sokkal korábban Harmonie London gospelénekest is arra utasították, hogy hagyja abba az „Amazing Grace” éneklését az Oxford Streeten,

a rendőrség állítása szerint ugyanis a keresztény zene hallgatása tilos a templom területén kívül.

A V4NA pedig már 2021-ben is beszámolt egy esetről, amikor

durván ráncigálva tartóztattak le egy 71 éves lelkészt London egyik külvárosi részén, miután a klasszikus családmodellről, illetve a férfi és nő közötti házasságról beszélt egy utcai rendezvényen.

A hatóságokhoz érkezett bejelentések szerint a lelkész prédikációja gyűlöletbeszédet és homofób kijelentéseket tartalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)