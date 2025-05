Vucsics gépe kényszerleszállást hajtott végre

Vucsics repülőgépe a jelenlegi kelet-európai biztonsági helyzet miatt nem folytathatta útját Moszkva felé, és kényszerleszállást hajtott végre Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A szerb elnök és delegációja a hivatalos program szerint találkozóra készült Vlagyimir Putyinnal, illetve részt vett volna a május 9-i győzelem napi ünnepségen. Az Informer szerint az út Moszkvába véget ért, mivel fennállt a légvédelmi rendszerek aktiválásának és a gép elfogásának lehetősége is.

Alekszandar Vucsics és Vlagyimir Putyin korábbi találkozójukon – most a szerb elnök gépe biztonsági okokból kényszerleszállást hajtott végre Bakuban

Vucsics gépe nem kapott engedélyt a továbbrepülésre

A Tanjug hírügynökség jelentése szerint a szerb delegáció gépe helyi idő szerint körülbelül 11 órakor szállt fel Bakuból, miután megkapta az engedélyt a továbbhaladásra.

Az indulást megelőzően a repülő több órán át vesztegelt Azerbajdzsán fővárosában, mivel a Moszkva felé vezető légteret ideiglenesen lezárták.

A Flightradar adatai szerint a Vucsics államfőt szállító kormánygép 14.10-kor, közép-európai idő szerint indult útnak Bakuból Moszkva irányába. A szerb elnök a korábbi tervek szerint pénteken kétoldalú találkozót tart Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amit a Kreml is megerősített.

Vucsics Moszkvába érkezhet a parádéra

Az orosz főváros légterét az elmúlt napokban többször is lezárták, mivel Ukrajna sorozatos dróntámadásokat hajtott végre Moszkva ellen. A legutóbbi, szerdai támadás miatt több repülőtér – köztük a Vnukovo és a Sheremetyevo is – felfüggesztette működését, épp akkor, amikor a kínai elnök, Hszi Csin-ping is megérkezett volna a második világháborús győzelem 80. évfordulójának ünnepségeire.

Alekszandar Vucsics Moszkvába való utazását hivatalosan is bejelentették korábban, ahol a Győzelem napja alkalmából rendezett ünnepségeken kíván részt venni. A rendezvényen több mint húsz ország állam- vagy kormányfőjének részvételére számítanak, köztük a szerb elnökére is.

A Sputnyik beszámolója szerint egyelőre nem ismert, hogy Vucsics gépe pontosan mely légi útvonalon közelítette meg az orosz fővárost. Az utazás így is rendkívüli körülmények között zajlik, hiszen a térség biztonsági kockázatai továbbra is magasak.

