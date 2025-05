Zelenszkij szerint a magyarok támogatják Ukrajna EU-csatlakozását

Ukrajna uniós csatlakozását sürgeti a háborúpárti Brüsszel és az EPP

Spanyolországban tartott kongresszust az Európai Néppárt (EPP), amelyen sürgősségi határozatot fogadott el arról, hogy további katonai és pénzügyi támogatást adnak Ukrajnának. A háborúpárti Brüsszel nemcsak még több pénzt akar küldeni az ukránoknak, de a korántsem EU-konform ország európai uniós csatlakozását is fel akarja gyorsítani. Manfred Weber és Ursula von der Leyen az EPP Valenciában tartott közgyűlésén mondott beszédében is egyértelművé tette ukránpártiságát, valamint azt, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban juttatnák be az Európai Unióba.