Bevándorlás: ez várhat egész Európára, ha Brüsszel terve valóra válik

A hatóságok több illegális bevándorlót őrizetbe vettek, köztük korábban elítélt bűnözőket is.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltuk róla a tüntetések még pénteken kezdődtek. Hétfő estére pedig ismét nagy tömeg gyűlt össze Los Angeles belvárosában, valamint Santa Ana környékén. Sokan mexikói zászlókat lobogtattak. Donald Trump elnök vasárnap az őt kísérő újságíróknak azt mondta, hogy bármit hajlandó a helyszínre küldeni annak érdekében, hogy fenntartsák a törvényt és rendet Kaliforniában.

A Migrációkutató Intézet elemzője értékelte lapunknak az illegális bevándorlás jelenlegi helyzetét Európában. Elmondta, hogy alapvetően félreértés tapasztalható akadémiai körökben, mert egyre többet beszélnek arról, hogy azáltal, hogy csökkennek a bevándorlási számok, ezzel véget is ért a migrációs válság. Kiemelte, hogy ez így, ebben a formában nem igaz, és a bevándorlási válság, a migrációs válság 2015 óta tartó reflexusai továbbra is kihatnak.

Jelen pillanatban olyan 8-10 millió irregulárisan érkezett ember tartózkodik az Európai Unió területén, és amíg le nem zárjuk a határokat úgy, hogy több ember ne érkezzen, és ezek az emberek vissza nem térnek, vagy pedig legalizálódnak tartózkodásukban, addig a válság első fókusza még mindig nem ért véget

– fogalmazott.

Arról nem is beszélve, hogy minden ilyen jelentős bevándorlást követő tendencia egy másik válsággal is kiegészül, ez pedig az integrációs válság, ami még csak most kezdődik, és ennek hatásai még nagyon sokáig érződni fognak – hangsúlyozta az elemző.

A Los Angeles-i és a párizsi események közti fő különbség

Gönczi Róbert kiemelte, hogy a Los Angeles-i és a párizsi eseményeket nem érdemes egy lapon említeni, ugyanis ez két különböző problémakörnek a megnyilvánulása, de mind a kettő összefügg az integráció kérdéskörével:

A párizsi eseményeknél azt látjuk, hogy a sokad generációs migránsoknak – tehát azoknak, akik nem ők maguk érkeztek irregulárisan, vagy bármilyen úton-módon Franciaország területére, hanem az ő szüleik, nagyszüleik, vagy valakik még régebben – továbbra sem sikerült beilleszkedniük a francia társadalomba

– hívta fel rá a figyelmet. Mint kifejtette, az identitását vesztett fiatalok útkeresése gyakran a szervezett bűnözéshez vagy különböző bandacsoportokhoz vezetnek, ugyanis ott találnak olyan identitást, ami választ ad az ő létkérdéseikre, és ez eredményez olyan kellemetlen helyzeteket, mint amit tapasztaltunk a Bajnokok Ligája döntő után kialakult zavargások kapcsán.

A szakértő hangsúlyozta, hogy amit Los Angelesben látunk, az a szervezett bűnözői csoportokhoz tartozó migránsok által gerjesztett zavargás.

Alapvetően a bandatagok követik el a gyújtogatásokat és fosztogatásokat, ami kiegészül olyan támogató tüntetőkkel, protestálókkal, akik ebben egy humanitárius küzdelmet vélnek felfedezni. Ez viszont nem terjeszthető ki a teljes bevándorló lakosságra, mivel az Egyesült Államokban a bevándorló lakosság összetettebb, mint az Európai Unió tagállamaiban, éppen ezért nem lehet kijelenteni, hogy a kettő az ugyanaz lenne.

Ezután hangsúlyozta, hogy mind a kettő (a párizsi és a Los Angeles-i történések) összefüggésben áll az integráció kérdéskörével.

A bevándorlás egy sokrétű probléma

Az elemző szerint mind a két eset rávilágít arra, hogy a szigorú határvédelem csak a kezdet. Mivel ezután még számtalan egyéb lépést kell bevezetni, főként az érkező lakosság integrációjának kérdéskörében, ami eredményezhet egy sikeres bevándorlási modellt. Kiemelte, hogy ezt nem sokan alkalmazták még eddig és nem látunk kifejezett pozitív példákat arra, hogy kiknek sikerült lezárniuk a határaikat és integrálni is az érkező bevándorlókat.

A szakértő szerint jogosan merül fel a kérdés, hogy

egyáltalán lehetséges-e ilyen jelentős számoknál, hiszen (...) 8-10 millió irreguláris tartózkodik az Európai Unióban, és olyan 11-12 millió az Egyesült Államokban, ez hatalmas bevándorlóközeg. Az ő integrálásuk számtalan évtizedet vehet még igénybe.

Azt mindenféleképpen látjuk, hogy azok a kezdeményezések – a tengerentúlon is –, amelyek szigorú határvédelemre ösztökélnek, előremutatóak és segítenek legalább az első lépését megoldani ennek a komplex konfliktusnak – összegzett Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.

Borítókép: Az illegális bevándorlók Párizs után Los Angelesben is tombolásba kezdtek (Fotó: AFP)