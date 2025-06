Trump kemény üzenetet küldött, börtönbe kerülhet a kormányzó

Trump határozott kiállása a közrend mellett több republikánus vezetőt is mozgósított. Mike Johnson, a képviselőház elnöke szerint a „Los Angeles-i törvénytelenség” is azt mutatja, hogy haladéktalanul el kell fogadni az elnök „One Big, Beautiful Bill” néven ismert javaslatát, amely a határvédelem megerősítését, a katonai kiadások növelését és bizonyos zöldprogramok leépítését is tartalmazza.

A helyszínen közben 300 nemzeti gárdista teljesít szolgálatot.

A szövetségi bíróság épületét megrongálták, a környéket megerősített rendőri jelenlét védi. Egyesek szerint Newsom és a baloldali politikusok túl messzire mentek, amikor a bevándorlók védelmében nyíltan szembementek a szövetségi hatóságokkal, főleg, hogy a közrend fenntartása is veszélybe került.