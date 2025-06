Trump szerint az ukránok okot adtak Putyinnak a támadásra

A péntek hajnalban történt orosz támadásokat Donald Trump szerint Ukrajna provokálta ki – írja az Origó.

Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a legutóbbi orosz drón- és rakétatámadásokban öt ember meghalt, és mintegy nyolcvanan megsérültek. A csapások Kijevet, az északi Csernyihivet, valamint a nyugati Lutsk és Ternopil városokat érték.

Moszkva közölte:

a támadások válaszként szolgáltak a „kijevi rezsim terrorcselekményeire”, és állításuk szerint kizárólag katonai célpontokat vettek célba.

Az orosz védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy 174 ukrán drónt semmisítettek meg Oroszország, valamint az elfoglalt Krím légtere felett. Emellett a Fekete-tenger felett több Neptun rakétát is elfogtak – számolt be róla a BBC.