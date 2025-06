Ez Biden végjátéka: botránylavina az exelnök nyomában

2025 májusában jelent meg Jake Tapper (a CNN műsorvezetője) és Alex Thompson (Axios újságíró) közös könyve „Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (Eredendő bűn: Biden elnök hanyatlása, annak eltussolása, és a végzetes döntése, hogy újra induljon) címmel. A mű azonnal a New York Times bestsellerlistájának élére került – nem véletlenül: komoly politikai vihart kavart.

Botránylavina Biden nyomában Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A könyv központi állítása, hogy Joe Biden elnök mentális és fizikai állapota az elmúlt években látványosan hanyatlott, ezt azonban a közvetlen környezete – tanácsadók, családtagok és stábtagok – igyekezett eltitkolni a nyilvánosság elől. A szerzők szerint ez a „leplezés” (angolul: cover-up) nemcsak etikailag megkérdőjelezhető, de politikailag is súlyos következményekkel járt: hozzájárult a Demokrata Párt 2024-es vereségéhez – írja a The New York Post.