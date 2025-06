Lelepleződött a brüsszeli képviselők titkos művelete, amire eurómilliókat költöttek

Brüsszel közvetett támadásai az EU-s cégek ellen

A ClientEarth nevű szervezet például 350 ezer eurót (141 millió forint) kapott azzal a kifejezett megbízással, hogy német szénerőműveket peres eljárásokba vonjon be, és ezzel fokozza az üzemeltetők pénzügyi és jogi terheit. A támadások célpontja volt a vitatott Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás is. A Friends of the Earth szervezet szintén uniós támogatást kapott egy kampányra, amely az egyezmény ellen irányult – annak ellenére, hogy az EB más részlegei támogatták a megállapodást. A Welt am Sonntag beszámolója szerint a bizottság „megrendelései” korántsem voltak általánosak: