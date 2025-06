Donald Trump kemény üzenetet küldött Iránnak

„Újabb és újabb esélyeket adtam Iránnak, hogy megkössük a megállapodást. A lehető leghatározottabb szavakkal mondtam nekik: »tegyétek meg«, de bármennyire is próbálkoztak, bármennyire is közel jutottak, egyszerűen nem tudták véghez vinni. Elmondtam nekik, hogy sokkal rosszabb lesz minden eddiginél – annál is, amit tudnak, amit vártak vagy amit mondtak nekik –, mert az Egyesült Államok messze a világ legjobb és leghalálosabb katonai felszerelését gyártja, és Izraelnek ebből rengeteg van, és még több érkezik – ráadásul tudják is, hogyan kell használni. Néhány iráni keményvonalas bátran nyilatkozott, de nem tudták, mi készül.

Most mind halottak – és a helyzet csak még rosszabb lesz! Már most is hatalmas pusztítás és emberi veszteség történt, de még van idő véget vetni ennek a vérontásnak, mielőtt a következő, még brutálisabb támadások megkezdődnek. Iránnak meg kell kötnie a megállapodást, mielőtt semmi sem marad, hogy megmenthessék azt, amit egykor Iráni Birodalomként ismertek.

Ne legyen több halál, ne legyen több pusztítás – csak csináljátok, mielőtt túl késő lesz! Isten áldjon mindannyiótokat!”

– írta.

A Biztonsági Tanács rendkívüli ülést tart

A nemzetközi diplomácia azonnal reagált. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa pénteken rendkívüli ülést hívott össze az iráni–izraeli konfliktus ügyében. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő még a nap folyamán telefonon egyeztet Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal, továbbá Sir Keir Starmer brit és Emmanuel Macron francia miniszterelnökkel is kapcsolatba lépett. A német kancellár, Friedrich Merz közlése szerint Berlin, Párizs és London folyamatos egyeztetésben áll.