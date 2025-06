Az elnök bejegyzése szerint az eszmecsere mintegy egy órán keresztül tartott és egyetértettek abban, hogy az Izrael és Irán között kialakult katonai konfliktust meg kell szüntetni. Donald Trump beszámolója szerint emellett arra is sürgette Vlagyimir Putyin, hogy a saját háborúját is be kell fejeznie, amivel az ukrajnai katonai konfliktusra utalt.

Az amerikai elnök közölte, hogy kifejezetten az ukrajnai háborúról szóló egyeztetése Vlagyimir Putyinnal a jövő hétre marad.