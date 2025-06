Izrael csapást mért az iráni hírszerzésre

🚨🇮🇱 BREAKING: — Netanyahu claims Iran wants Trump dead on Fox News. pic.twitter.com/VrDY1RuBZo — Pamphlets (@PamphletsY) June 15, 2025

Izrael egyeztetett az Egyesült Államokkal

Netanjahu elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban áll Donald Trump amerikai elnökkel, akit előzetesen tájékoztattak a támadásról. Kiemelte, hogy Izrael és az Egyesült Államok teljes mértékben egyeztet a kérdésben.

Ahogyan az Egyesült Államok úgy dönt, hogy mi a legjobb Amerikának, úgy Izrael is aszerint dönt, ami a túlélését szolgálja

– fogalmazott, hozzátéve: a két ország kapcsolatának alapja a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös bizalom. Az iráni külügyminiszter ajánlatára, miszerint Irán elállna a légicsapásoktól, ha Izrael is így tesz, Netanjahu csak annyit reagált: hiteltelen. Kijelentette: Izrael célja továbbra is az, hogy megakadályozza Irán atomfegyverhez jutását. A miniszterelnök reagált arra az amerikai sajtóértesülésre is, miszerint Trump elnök megakadályozott volna egy Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah elleni izraeli politikai merényletet.

Sok hamis tudósítás jelenik meg beszélgetésekről, amelyek soha nem történtek meg

– mondta Netanjahu, de hozzátette: megteszik, amit meg kell tenniük. A miniszterelnök ezzel jelezte, hogy Izrael újabb támadásokra is kész, ha szükséges.