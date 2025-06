Izrael légicsapást mért Iránra

A légierő repülőgépei sorozatos csapásokat indítottak Irán-szerte. A legutóbbi riasztásoknak az volt a célja, hogy az iráni rakétaindítások ne érjék váratlanul az izraeli lakosságot – derült ki a közleményből.

Izrael támadást indított Irán ellen. Fotó: AFP

Teljes körű párbeszédet folytatunk az amerikaiakkal, és jó az együttműködés velük. Azért támadunk most, mert Irán az elmúlt hónapokban jelentős előrelépést tett nukleáris fegyverprogramjában; ha úgy döntenek, csak néhány nap választja el őket attól, hogy elegendő hasadóanyaguk legyen tizenöt nukleáris bombához

– közölték.

Izraelben hajnali 3 órakor a polgári védelem vészjelzést adott ki, megszólaltak a légvédelmi szirénák, és telefonokon is értesítették a lakosságot, felszólítva mindenkit, hogy menjen az óvóhelyre. Jiszrael Kac védelmi miniszter és az izraeli hadsereg (IDF) péntek hajnalban nemzeti szükségállapotot hirdetett az Irán elleni, megelőzőnek nevezett csapás és a lehetséges iráni válasz, a közeljövőben várható rakéta- és dróntámadás miatt.

Izrael egyoldalú műveletbe kezdett Irán ellen, az Egyesült Államok nem érintett a péntek hajnali légicsapásokban

– közölte az amerikai külügyminiszter Washingtonban

– Az Egyesült Államoknak az a legfontosabb, hogy megvédje erőit és érdekeltségeit a térségben – mondta Marco Rubio, aki egyúttal óva intette Iránt attól, hogy amerikai állampolgárokat vagy érdekeltségeket vegyen célba.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön már beszélt arról, hogy Izrael támadása Irán ellen nagyon könnyen megtörténhet. Az elnök az Irán körüli konfliktust nagyon egyszerűnek nevezte, amely arról szól, hogy Irán nem juthat nukleáris fegyver birtokába.

Marco Rubio most hozzátette:

Izrael arról tájékoztatta Washingtont, hogy lépése önvédelmi okokból vált szükségessé.

Izrael a hadsereg bejelentése szerint annak érdekében hajtott végre légicsapásokat Iránban, hogy gyengítse Teherán nukleáris képességeit és megsemmisítse nagy hatótávolságú rakétáit. Izrael és Irán is lezárta légterét a polgári repülőgépek elől péntek hajnalban, miután a zsidó állam légicsapásokat indított a perzsa ország ellen.

Az Irán ellen indított izraeli hadművelet egy ószövetségi szövegrész után kapta a nevét: héberül Oroszlánként a nép, angolul Rising Lion (Felkelő oroszlán).

A bibliai idézet Mózes negyedik könyvében található, a Károli-biblia szerint az idézetrészlet így hangzik:

Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán.

Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint a felkelő oroszlán a nép erejére, bátorságára és éberségére utal, ahogy ellenségeivel harcba száll.

Izraeli légicsapás érte péntek hajnalban az iráni Forradalmi Gárda teheráni főhadiszállását is

– közölte az iráni állami televízió.

A közlés szerint a légicsapások lakóterületekben is kárt okoztak, és halálos áldozatai is vannak. A teheráni televízió közlése szerint az iráni légvédelem a támadás után is teljességgel működőképes maradt.

A beszámoló szerint a támadásban meghalt Hoszein Szalami, a gárda parancsnoka.

Ugyanerről írt a félhivatalos Tasnim hírügynökség is, amely a gárda egyik szócsövének számít.

Előző napi nyilatkozatában Szalami egy lehetséges izraeli támadás esetén példátlan erejű és a korábbiaknál pusztítóbb válaszcsapást helyezett kilátásba.

Azt is közölték, hogy a natanzi atomlétesítmény térségét is csapás érte, de nukleáris szivárgásnak egyelőre nincs nyoma.

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint az akcióban több tucat izraeli repülőgép vett részt, amelyek katonai célpontokat és iráni nukleáris létesítményeket támadtak. Izrael napokig, akár hetekig elhúzódó háborúra készül Iránnal és annak térségbeli segítőivel – közölte a zsidó állam hadserege péntek hajnalban.

Az izraeli hadsereg felkészült arra a lehetőségre, hogy az Iránnal szövetséges milíciák heves rakétatámadásokat indítanak Jemenből és Libanonból, valamint akciókat Szíria területéről

– jelentették.

Irán azt tervezte, hogy megingatja az Izrael közvetlen szomszédságában lévő országokat.

A tömegpusztító fegyverek az iráni rezsim kezében egzisztenciális fenyegetést jelentenek Izrael Államra és az egész világra nézve

– közölte az IDF.

Irán nukleáris fegyverkezésével indokolta a perzsa állam ellen végrehajtott izraeli légicsapásokat az ország miniszterelnöke péntek hajnali angol nyelvű videóüzenetében. Benjámín Netanjáhú közölte, hogy Irán akár néhány hónapon belül nemcsak elegendő dúsított uránnal rendelkezhet, hanem képes lehet ténylegesen nukleáris fegyvert is előállítani, tízezernyi ballisztikus rakéta gyártására készül, amelyek akár nukleáris töltet nélkül is milliók életét olthatják ki Izraelben.

De képzeljük el, mi történne, ha ezek közül bármelyikben nukleáris töltet lenne!

– tette hozzá.

Izrael és az Egyesült Államok nagyon súlyos árat fog fizetni az Irán ellen végrehajtott izraeli légicsapásokért

– jelentette ki az iráni hadsereg szóvivője az állami televíziónak nyilatkozva pénteken. Az ország vallási és politikai vezetője, Szajed Ali Hamenei ajatollah keserű és fájdalmas sorsot helyezett kilátásba Izraelnek.

A katonai szóvivő, Abolfazl Sekarcsi tábornok azt mondta, hogy Izrael amerikai segítséggel hajtotta végre a támadást, és mindkét ország súlyos árat fizet majd. Hamenei a péntek reggeli közleményében úgy fogalmazott, hogy a támadás leleplezte Izrael gonosz természetét, a zsidó állam gonosz és véres kezével bűncselekményt követett el Irán ellen, és ezért kemény büntetést kell kapnia. Közleményt adott ki az iráni Forradalmi Gárda is, amelyben megerősítette, hogy a csapásokban megölték vezetőjét, Hoszein Szalamit. A gárda vezetői leszögezték: Irán döntő méretű válaszra készül.

Izrael előzőleg azt közölte, hogy a csapásokkal az iráni nukleáris képességeket vette célba. A műveletben az iráni állami média közlése szerint két atomtudós is meghalt.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette, hogy Izrael csapást mért az iráni nukleáris dúsító létesítményre Natanzban. Közleményében az ügynökség hozzátette, hogy szoros figyelemmel követi a helyzetet, és kapcsolatban áll az iráni illetékesekkel az esetleges károk ügyében is. A NAÜ egyúttal mély aggodalmát fejezte ki az erőművel kapcsolatos fejlemények miatt.

A Teherántól mintegy 220 kilométerre délkeletre fekvő Natanzban található iráni nukleáris létesítmény az ország fő dúsítója.

Az Irán központi fennsíkján található létesítmény egy része a föld alatt van, hogy védekezzenek az esetleges légicsapások ellen. A NAÜ korábbi közlései szerint több kaszkádot működtet, vagyis együtt dolgozó centrifugák csoportjait, amelyek gyorsabb urándúsítást tesznek lehetővé.

Borítókép: Füst száll fel egy olyan helyről, amely állítólag a Teheránra mért izraeli csapáshullám célpontja volt (Fotó: AFP)