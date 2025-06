Ukrajna vonatkozásában is egyetértés van, hiszen sem Magyarország, sem Mexikó nem támogatja a világ blokkosodását. „Nem kizárni kell egymást a tárgyalásokból, hanem minden háborúzó felet az asztal köré kell ültetni, és úgy kell megállapodni. Nagyra becsüljük, hogy Mexikó is őszintén és bátran felvállalja ezt az álláspontot, még ha emiatt – hozzánk hasonlóan – sok támadás is éri őket.