Ukrajna Brüsszeltől függ, ez veszélyt jelent a nemzetek szuverenitására

A magyar közvélemény mindezt komoly aggodalommal szemléli.

A Nézőpont Intézet felmérése szerint a magyarok csaknem kétharmada ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását. A legfőbb ellenérvek között szerepel az ország demokratikus hiányosságain túl az is, hogy egy újabb nettó kedvezményezett tagállam megjelenése tovább terhelné az EU közös költségvetését, elvonva a forrásokat a meglévő tagállamok fejlesztéseitől, köztük Magyarországétól is. Mindezek fényében kijelenthető, hogy amíg Ukrajna nem képes önállóan fenntartani magát és demokratikus intézményeinek működését, addig szuverenitása is korlátozott. Ez a korlátozott szuverenitás pedig nem maradna következmények nélkül sem Kijevben, sem Brüsszelben.

