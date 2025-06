Ukrajna semmibe veszi a nemzeti és vallási kisebbségek jogait

A nemzetközi tiltakozás sem maradt el. Az ENSZ kisebbségvédelmi jelentése szerint „a nyelvhez és vallási identitáshoz való jogok korlátozása sérti az alapvető emberi és nemzetközi jogokat”. Az Európa Tanács és az EBESZ szakértői is aggodalmukat fejezték ki, mivel a kijevi kormány több, vállalt nemzetközi kötelezettségét sem tartja be a kisebbségek védelme terén. A kárpátaljai magyarság joggal tart attól, hogy a helyi önkormányzati, oktatási és kulturális intézmények autonómiája is veszélybe kerül. Az ukrán állam ugyanis ezen korlátozó szabályozások révén olyan központosított ellenőrzést épít ki, amely a kisebbségi területeket nem hagyja önállóan működni, és ezzel az uniós kisebbségvédelmi normákat is semmibe veszi.