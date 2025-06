Zelenszkij diktál, Von der Leyen követi – és a magyarok fizetik meg az árát?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a NATO-csúcstalálkozó előtt a Sky Newsnak adott interjújában felszólította a szövetséges államokat, hogy vezessenek be szankciókat azon cégekkel szemben, amelyek rakétaalkatrészeket szállítanak Oroszországnak. Elmondása szerint ezek az alkatrészek Kínából, Tajvanról, Németországból, Kelet-Európából, sőt – kisebb mértékben – az Egyesült Királyságból is érkeznek – írta meg a The Guardian.

Ezek a rakéták okozzák a legfájdalmasabb csapásokat számunkra

– fogalmazott az ukrán elnök, hozzátéve: listájuk van az érintett vállalatokról és alkatrészekről, amelyeket átadtak partnereiknek, kérve a szankciók kiterjesztését.

Zelenszkij felszólítása nem meglepő, rendre szankciókat követel Oroszországgal szemben, még akkor is, amikor azok ártanának az európai uniós tagállamoknak. Ismert, a Von der Leyen–Zelenszkij-terv részeként például tilalmat vezetnének be az orosz energiahordozók behozatalára. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett videójában veszélyesnek és károsnak nevezte az elképzelést. Mint mondta, Izrael és Irán háborúja miatt amúgy is nőnek az energiahordozók árai, és ilyen körülmények között tilalmat bevezetni az orosz földgázra és kőolajra „öngyilkosság”.