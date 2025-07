Donald Trump: Amerika nem is kaphatott volna jobb ajándékot

Az események csúcspontja 2026. július 4-én, a 250. évforduló napján lesz.

Trump már június 14-én is rendezett egy katonai parádét Washingtonban az amerikai hadsereg alapításának 250. évfordulója alkalmából, amely egybeesett saját 79. születésnapjával. A bemutatón harckocsik és vadászgépek is voltak, majd a rendezvény tűzijátékkal zárult. A csütörtöki eseményen több kormánytag is jelen volt, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter és Doug Burgum energiaügyi miniszter, valamint Iowa republikánus kongresszusi küldöttségének tagjai is.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)