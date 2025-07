Brutális kényszersorozás: katonák fejbe verték, ütötték-rúgták az ártatlan férfit

A felvétel Lviv egyik utcájáról megrázó képet fest az ukrajnai toborzások kegyetlen gyakorlatáról. A videón az emberrablók egy lakóház bejáratától vonszolnak el egy férfit egy minibuszig. Útközben többször megütik, megrúgják, fejbe is verik. A férfi próbál ellenállni, de végül tehetetlenül kerül be a járműbe. A jelenetet több járókelő is próbálja megakadályozni, ám a katonák őket is eltaszítják.