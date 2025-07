Zelenszkijnek mondott köszönetet Sebestyén József halála kapcsán egy kárpátaljai politikus

A politikus 2014-ben lett megyei képviselő, majd 2020-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség listáján jutott be a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, később KMKSZ képviselőcsoportjának vezetője lett.

2023 elején Zelenszkij pártjának egyik parlamenti képviselője beadványt nyújtott be ellene, amely nyomán eljárás indult szeparatizmus vádja miatt, amely azóta sem zárult le.

A feljelentés alapja egy olyan Facebook-bejegyzés volt, ahol Petei Judit mögött egy térképen Kárpátalja piros-fehér-zöldre volt színezve.

Néhány hónappal azután, hogy az ukrán hatóságok eljárás alá vonták Petei Juditot, a politikus már egyike volt azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik levélben kérték Orbán Viktort, hogy ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.

Sebestyén József halála ügyében is megszólalt, köszönetet mondott Zelenszkijnek

Petei Facebook oldalán tett közzé bejegyzést is Sebestyén József halála kapcsán. A kárpátaljai magyar férfit az ukrán emberrablók halálra verték.

Megrázta Kárpátalját a hír a beregszászi származású Sebestyén József tragikus haláláról. Fontos, hogy az esetet a bűnüldöző szervek és az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi csapatainak parancsnoksága megfelelő módon kivizsgálja, hogy minden körülmény tisztázásra kerüljön. Mint az Ukrajna Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságügyi Szolgálata mellett működő Etnopolitikai Tanács tagja és a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, az ország vezetéséhez fordultam azzal a kéréssel, hogy Sebestyén József halálának ügyét objektíven és elfogulatlanul vizsgálják ki

– írta, majd hozzátette:

Köszönetet mondok Ukrajna elnökének, Volodimir Zelenszkijnek és a bűnüldöző szerveknek a gyors reagálásért. A vizsgálat menetét továbbra is figyelemmel kísérem, és tájékoztatni fogok az eredményekről.

A KMKSZ politikusa a 444-nek adott interjújában is igyekezett megnyugtatni mindenkit arról, hogy Sebestyén József halálának ügyében minden rendben van.

Ez egy komoly, mindenre kiterjedő vizsgálat, aminek úgy gondolom, hogy rövidesen eredménye is várható

– mondta a balliberális lapnak.

Petei Judit bizalmi ember lett és Zelenszkijt támogatja

2025 márciusában fontos pozíciót is kapott Petei Judit: az ő feladata lett, hogy állami szinten is képviselje a nemzeti kisebbségek érdekeit a többek között kifejezetten erre a célra is létrehozott Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat Tanácsában.