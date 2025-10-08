Rendkívüli

RiasztásNémetországkémiai reakcióiparilégszennyezettségrobbanás

Nagy a baj Németországban, mérgező gázfelhő miatt rettegnek az emberek

Riasztást adtak ki kedden a németországi Aschaffenburg városában, miután üzemzavar folytán feltételezhetően mérgező gázfelhő szabadult fel a közeli Mainaschaff település ipartelepén.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, Youtube2025. 10. 08. 6:48
Riasztást adtak ki a németországi Aschaffenburg városában mérgező gázfelhő miatt (Fotó: AFP)
A bajor tartományi hatóságok szerint az egyik mainaschaffi üzem területén két ember könnyebben megsérült.

Veszélyes légszennyezettség miatti riadót rendeltek el Aschaffenburg városában egy mainaschaffi üzem területén történt robbanás miatt. Illusztráció.
Az aschaffenburgi városvezetés felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon, aki segítségre szorul, sérülékeny egészségügyi csoportba tartozik, azokat fogadják be az utcákról, illetve szükség esetén nyújtsanak segítséget, és figyeljék a tűzoltóság és rendőrség közléseit.

A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet. Képünk illusztráció.
A szövetségi polgári védelmi hivatal figyelmeztetést adott ki, hogy a gázfelhő mérgező lehet. A hatóságok felszólították az embereket, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, a szellőztető rendszereket és klímaberendezéseket pedig kapcsolják ki. A mentőszolgálatok mintegy 250 tagját mozgósították a helyszínre – közölte a tűzoltóság egyik szóvivője, számolt be róla a Bild.de.

A tűzoltóság által a baleset helyszínétől nagyjából öt kilométerre elvégzett mérések nem jeleztek káros anyagokat a levegőben. A hatóságok mindazonáltal folytatják a levegő minőségének ellenőrzését. Egyelőre ismeretlen okból egy veszélyes anyagokat tartalmazó, hatezer literes medencében vegyi reakció következett be, aminek következtében egy sűrű, narancsszínű gázfelhő keletkezett – mondta a tűzoltósági szóvivő. Időközben a baleset helyszínét le tudták hűteni, ott jelenleg csak fehér füst képződik – tette hozzá.

 

Borítókép: Riasztást adtak ki kedden a németországi Aschaffenburg városában mérgező gázfelhő miatt (Fotó: AFP)

