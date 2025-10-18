Szijjártó Péterháborúfegyver

Szijjártó Péter: Egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj

Nyilvánvaló, hogyha a mai fegyverzeti viszonyokat tekintve kitör egy harmadik világháború, az jó eséllyel a Föld nagy részének megsemmisüléséhez vezethet – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztott meg egy új videót.

2025. 10. 18. 18:47
– Egy eltévedt rakéta, egy arra adott hirtelen reakció, és ott a baj. Nyilvánvaló, hogyha a mai fegyverzeti viszonyokat tekintve kitör egy harmadik világháború, az jó eséllyel a Föld nagy részének megsemmisüléséhez vezethet, hiszen a kitör egy olyan háború, amely a világ nagyhatalmait állítja egymással szembe, akkor az lássuk be, nagyon nehezen képzelhető el nukleáris fegyverek bevetése nélkül – fogalmazott Szijjártó Péter.  A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: ezeknek egy nagyon apró töredéke képes arra, hogy olyan pusztítást hajtson végre, ami gyakorlatilag mostani történelmünknek a végét jelenti. 

Remélem, hogy azért mindenkiben van annyi józan belátás, hogy ide nem akar eljutni. Viszont afelől meg meg vagyok győződve, hogy minden egyes nap, ami eltelik az ukrajnai háborúval, az újabb és újabb eszkaláció veszélyét hozza elő, és nem is feltétlenül szándékolt eszkalációnak a veszélyét, hanem itt sajnos véletlenek is járhatnak tragikus eredménnyel

tette hozzá

