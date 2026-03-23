A Magyar Péterhez közeli tanácsadó is megjelent az ukrán nagykövetség rendezvényén

A választáshoz közeledve egyre kevésbé próbálja titkolni Magyar Péter környezete, hogy szorosan együttműködik Volodimir Zelenszkij köreivel. Nemrég a Magyar Péterhez közel álló Rácz András is feltűnt az ukrán nagykövetség rendezvényén, amit a Soros-egyetemen tartottak, és ami a háború további támogatásáról szólt – írja az Ellenpont.

Magyar Péter „testvérével” is jó viszonyt ápol Rácz András

Mint az Ellenpont észrevette, március elején ukránpárti gyűlést tartottak Soros György magyarországi egyetemén, a CEU-n. Jelzésértékű, hogy az eseményt a budapesti ukrán nagykövetség szervezte, és arra több, a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató szakértő, újságíró is hivatalos volt.

A legismertebb közülük Rácz András Oroszország-szakértő, ukránpárti propagandista, aki az első panelbeszélgetésen szólalt fel. A fórum témája sokatmondóan az volt, hogy hogyan lehetne Ukrajna számára minél előnyösebb békefeltételeket kicsikarni, ami egyenlő a háború folytatásával.

Rácz több szálon is kötődik a Tisza Párthoz, közösségi oldalán rendszeresen a baloldali párt narratíváját hangoztatja. Azután, hogy Panyi Szabolcs újságíró lebukott, hogy külföldi titkosszolgálatokkal játszik össze, hogy Magyar Pétert segítse ezzel, Rácz azonnal védelmébe vette.

De ennél is jelentősebb nyom, hogy Rácz baráti viszonyt ápol Magyar Péter fontos szövetségesével, ukrán kém „testvérével”, Tseber Roland Ivanoviccsal. Tavaly augusztusban Rácz Kijevben járt többek között azért, hogy egyeztessen Tseberrel.

A találkozóról egy videót is készítettek, amelyből kiderült: abban állapodtak meg, hogy „Kijevben is nyitnak egy Tiszát” (vagyis egy Tisza-szigetet).

A fenti kijelentésre egyébként azután került sor, hogy Tseber lebukott a kárpátaljai Tisza-sziget alapításával. Mint ismert, a férfit a magyar hatóságok ukrán kémként azonosították, és kitiltották Magyarország területéről.

Nem Tseber az egyetlen gyanús ukrán kapcsolata a Tisza Párt holdudvarához sorolható és a mostani ukránpárti konferencián főszerepet vállaló Rácz Andrásnak.

Ahogy korábban elsőként számoltunk be róla, gyakran találkozik egy másik ukrán férfival, Skirják Krisztiánnal, akivel közös videót is posztoltak az Ukrajnai Magyarok nevű Facebook-oldalon. A szervezet arca maga Skirják, és azt gyakorlatilag csak a magyar ellenzékiek követik. Skirják azért is fontos kapocs, mert Tseber mellett ő is jelen volt Magyar Péter kijevi látogatásán, így ő is jól beazonosíthatóan a Tisza Párt környékén tevékenykedik.

Az Oroszország-szakértő részvételével zajló panelbeszélgetést egyébként Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírója moderálta.

A Válasz Online nyíltan a Tisza Pártot támogatja, a lap cikkeire rendszeresen hivatkoznak Magyar Péterék. Arról nem is beszélve, hogy a lap több írását is még a demokrata amerikai nagykövetség és az Európai Unió finanszírozta, ráadásul az Ellenpont információi szerint Vörösnek nyílt bejárása van az ukrán nagykövetségre.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)