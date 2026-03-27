Egy afgán menedékkérőt, Ahmad Mulakhilt a múlt hónapban tartott tárgyalást követően bűnösnek találták nemi erőszak és két rendbeli szexuális zaklatás miatt, miután egy további nemi erőszak vádját már korábban beismerte.
Afgán menedékkérő elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt
Egy afgán menedékkérőt a múlt hónapban tartott tárgyalást követően 15 év börtönbüntetésre ítéltek, miután elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt Nuneatonban.
A warwicki koronabíróság esküdtszéke gyermekrablás és a lányról készült szeméremsértő felvétel készítésében is bűnösnek mondta ki a férfit.
A bíróságon elhangzott, hogy
Mulakhil négy hónappal a bűncselekmények elkövetése előtt érkezett az Egyesült Királyságba. Menedékkérelmet nyújtott be, amely az Afganisztánban átélt „problémáival” volt összefüggésben.
A 23 éves férfi azt állította a bíróságon, hogy a sértettet 19 évesnek hitte, és azt mondta, a lány kezdeményezte a szexuális kapcsolatot.
Az áldozat elmondta, hogy egy nuneatoni parkban szólította meg Mulakhil, miközben a hintán játszott. Hozzátette, többször kérte támadóját, hogy hagyja abba az erőszakot, a férfi azonban a támadás közben nevetett – írja a Sky News.
További Külföld híreink
Az ítélet kihirdetésekor a bíró elmondta:
„Az áldozat különösen kiszolgáltatott volt személyes körülményei miatt, és jelentős, tartós pszichés károsodást szenvedett” – mondta a bíró, hozzátéve, hogy Mulakhil „célzottan” választotta ki a lányt.
A bíró kijelentette, hogy a lány életkorára vonatkozó, 19 évről szóló állítás „nyilvánvaló hazugság” volt. Hozzátette: a térfigyelő kamerák felvételei alapján „az ön reakciója hitetlenkedő volt”, az esküdtszék ítélete pedig egyértelművé tette, hogy a vádlott tisztában volt azzal, hogy a lány 16 év alatti.
„(A támadás után) együtt hagyták el a területet, de amikor elváltak útjaik, a lány egyedül maradt a sötét parkban egy ideig” – mondta a bíró.
További Külföld híreink
„Zaklatott volt, fokozott készenléti állapotban. Folyamatosan hátranézett, és az erdős rész felé figyelt, hogy lássa, a támadó még a közelben van-e. Azonnal beszámolt a szexuális támadásról, ezt követően orvosi vizsgálatnak vetették alá, majd a rendőrség is kihallgatta” – mondta a bíró.
Borítókép: Migránsok – illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!