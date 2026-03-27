Afgán menedékkérő elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt

A warwicki koronabíróság esküdtszéke gyermekrablás és a lányról készült szeméremsértő felvétel készítésében is bűnösnek mondta ki a férfit.

A bíróságon elhangzott, hogy

Mulakhil négy hónappal a bűncselekmények elkövetése előtt érkezett az Egyesült Királyságba. Menedékkérelmet nyújtott be, amely az Afganisztánban átélt „problémáival” volt összefüggésben.

A 23 éves férfi azt állította a bíróságon, hogy a sértettet 19 évesnek hitte, és azt mondta, a lány kezdeményezte a szexuális kapcsolatot.

Az áldozat elmondta, hogy egy nuneatoni parkban szólította meg Mulakhil, miközben a hintán játszott. Hozzátette, többször kérte támadóját, hogy hagyja abba az erőszakot, a férfi azonban a támadás közben nevetett – írja a Sky News.