afgán migráns, Egyesült Királyság, nemi erőszak

Afgán menedékkérő elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt

Egy afgán menedékkérőt a múlt hónapban tartott tárgyalást követően 15 év börtönbüntetésre ítéltek, miután elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt Nuneatonban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 22:00
Migránsok – illusztráció (Fotó: AFP)
Egy afgán menedékkérőt, Ahmad Mulakhilt a múlt hónapban tartott tárgyalást követően bűnösnek találták nemi erőszak és két rendbeli szexuális zaklatás miatt, miután egy további nemi erőszak vádját már korábban beismerte.

Egy afgán menedékkérő  elrabolt és megerőszakolt egy 12 éves lányt az Egyesült Királyságban (Fotó: AFP)

A warwicki koronabíróság esküdtszéke gyermekrablás és a lányról készült szeméremsértő felvétel készítésében is bűnösnek mondta ki a férfit.

A bíróságon elhangzott, hogy 

Mulakhil négy hónappal a bűncselekmények elkövetése előtt érkezett az Egyesült Királyságba. Menedékkérelmet nyújtott be, amely az Afganisztánban átélt „problémáival” volt összefüggésben.

A 23 éves férfi azt állította a bíróságon, hogy a sértettet 19 évesnek hitte, és azt mondta, a lány kezdeményezte a szexuális kapcsolatot.

Az áldozat elmondta, hogy egy nuneatoni parkban szólította meg Mulakhil, miközben a hintán játszott. Hozzátette, többször kérte támadóját, hogy hagyja abba az erőszakot, a férfi azonban a támadás közben nevetett – írja a Sky News.

Az ítélet kihirdetésekor a bíró elmondta:

„Az áldozat különösen kiszolgáltatott volt személyes körülményei miatt, és jelentős, tartós pszichés károsodást szenvedett” – mondta a bíró, hozzátéve, hogy Mulakhil „célzottan” választotta ki a lányt.

A bíró kijelentette, hogy a lány életkorára vonatkozó, 19 évről szóló állítás „nyilvánvaló hazugság” volt. Hozzátette: a térfigyelő kamerák felvételei alapján „az ön reakciója hitetlenkedő volt”, az esküdtszék ítélete pedig egyértelművé tette, hogy a vádlott tisztában volt azzal, hogy a lány 16 év alatti.

„(A támadás után) együtt hagyták el a területet, de amikor elváltak útjaik, a lány egyedül maradt a sötét parkban egy ideig” – mondta a bíró.

„Zaklatott volt, fokozott készenléti állapotban. Folyamatosan hátranézett, és az erdős rész felé figyelt, hogy lássa, a támadó még a közelben van-e. Azonnal beszámolt a szexuális támadásról, ezt követően orvosi vizsgálatnak vetették alá, majd a rendőrség is kihallgatta” – mondta a bíró.

