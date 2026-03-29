Elhunyt Algéria volt elnöke

Elhunyt Liamine Zéroual, Algéria egykori elnöke, aki a kilencvenes évek véres polgárháborúja idején vezette az országot. A katonai pályáról érkező vezetőt társai emelték a hatalom csúcsára, és az állam egyik meghatározó szereplőjévé vált abban az időszakban, amikor az algériai hadsereg az iszlamista felkelőkkel állt szemben – írja az Origo.
84 éves korában elhunyt Liamine Zéroual, aki az 1990-es évek polgárháborúja idején vezette Algériát, és meghatározó szerepet játszott az állam működésének fenntartásában a „fekete évtizedként” ismert időszakban.
Zéroual 1941-ben született Batnában, és már tizenhat évesen csatlakozott a függetlenségi harchoz. Az önállóság elnyerése után külföldön folytatta katonai tanulmányait, majd az algériai hadseregben futott be jelentős pályát: a csercselli katonai akadémia vezetője volt, és több stratégiai jelentőségű katonai körzetet is irányított. 1989-ben, tábornoki rangban mondott le, miután a hadsereg átalakítását illetően nézeteltérései alakultak ki a politikai vezetéssel.
1993-ban, a polgárháború idején védelmi miniszterré nevezték ki, majd 1994 januárjában a Legfelsőbb Biztonsági Tanács államfővé tette.
Hivatalba lépése után megpróbált párbeszédet kezdeményezni az Iszlám Üdvfront vezetőivel, ami a hadsereg egy részének ellenállását váltotta ki, mivel sokan a keményebb fellépést támogatták. 1995-ben megnyerte az ország első többjelöltes elnökválasztását, majd egy évvel később új alkotmányt fogadtatott el, amely megerősítette az elnöki hatásköröket. Ugyanakkor az iszlamistákkal való viszony és a biztonsági helyzet továbbra is megosztotta a hatalmi elitet. Elnöksége alatt súlyos erőszakhullámok és civil áldozatokat követelő támadások zajlottak, amelyek Algír környékét is érintették – számolt be a Le Monde.
Elnöksége idejére esett az Air France 8969-es járat 1994-es eltérítése is, amely komoly feszültséget okozott Algéria és Franciaország között. A válság kezelésében végül kompromisszum született, és a gép Marseille-be repülhetett, ahol a francia különleges egységek hajtották végre a túszmentést.
Zéroual elnöksége alatt következetesen a nemzeti szuverenitás védelmét hangsúlyozta, és elutasította a nemzetközi kritikákat, amelyeket beavatkozásként értékelt.
A polgárháború elhúzódó erőszaka azonban egyre nagyobb terhet rótt rá. 1998-ban váratlanul bejelentette, hogy lerövidíti mandátumát, és előre hozott választásokat ír ki, megnyitva az utat Abdelaziz Bouteflika hatalomra kerülése előtt.
Ezt követően visszavonult a politikától, és a következő évtizedekben nem vállalt aktív közéleti szerepet, még a 2019-es tömegtüntetések idején sem. Ritka nyilvános megjelenései inkább a nemzeti egységhez kapcsolódtak.
Borítókép: Liamine Zeroual Algéria egykori elnöke (Fotó: AFP)
