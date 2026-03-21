Andrej Babis köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit

A cseh miniszterelnök a tegnapi terrortámadás után kénytelen volt lemondani a részvételt az eseményen. Andrej Babis azonban videós üzenetben köszöntötte a CPAC Hungary résztvevőit, egyúttal pedig hangsúlyozta, hogy Európának hosszú távú és következetes politikára van szüksége, ebben a tekintetben pedig Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya példaértékű.

Andrej Babis sajnálatát fejezte ki, amiért nem lehet személyesen jelen. Fotó: Mirkó István

Babis videója elején bocsánatot kért, amiért nem lehet személyesen jelen, habár az eredeti terve ez volt. A kötelesség azonban elszólította, miután a tegnapi súlyos támadás okán azonnal vissza kellett térnie, hogy koordinálja a reagálást. „Nagyon sajnálom ezt. Fontos volt számomra, hogy ott legyek” – hangsúlyozta.

Beszédében a cseh kormányfő kiemelte, hogy „a mai összejövetelük nem csupán egy újabb politikai esemény”.

Egyértelmű jelzés arra, hogy vannak olyan vezetők Európában, akik megértik a felelősségüket, vezetők, akik nem félnek nyíltan beszélni nemzeteink jövőjéről. Ami egyesít minket, az egyszerű, de alapvető. A szuverenitás, a biztonság és a polgáraink iránti felelősség

– nyomatékosította.

A cseh miniszterelnök szerint az elmúlt években Európa túl sok bizonyosságot veszített. Az emberek ezt érzik a mindennapi életükben, instabilitást és növekvő bizonytalanságot látnak, és válaszokat várnak.

Ez a legfontosabb. A bizonyosság képességet jelent. A bizonyosság biztonságot jelent. A bizonyosság azt jelenti, hogy a családok félelem nélkül tervezhetik meg a jövőjüket. És itt számít a vezetés. Európa ma nemcsak politikai kihívásokkal néz szembe, hanem mélyebbekkel is, mint például a demográfiai csökkenés, a bizalomvesztés és a gyengülő identitástudat

– fogalmazott Babis.

Ezek a politikus szerint nem olyan problémák, amelyeket egyik napról a másikra vagy szlogenekkel lehet megoldani. Hosszú távú, következetes politikára van szükségük. Bátorságra van szükség ahhoz, hogy az árral szemben menjünk.